Inosuke Hashibira y otros héroes de anime que casi se convierten en villanos

Muchas franquicias de anime son amadas por sus aterradores y memorables villanos, desde Madara Uchiha y Sosuke Aizen. Hasta el poderoso Freezer y el Capitán Blackbeard merecen un título por su villanía. Sin embargo, otros personajes de anime como Inosuke Hashibira de Kimetsu no Yaiba, consiguieron regresar al camino correcto.

Muchas escenas de animación japonesa también muestran a un personaje sucumbiendo a la tentación del lado oscuro, como Sasuke Uchiha. Pero algunos personajes resisten esa tentación y aquí en La Verdad Noticias te compartimos el caso de 10 personajes como Inosuke Hashibira.

Por cada personaje de ficción que se vuelve malvado, hay uno que se resiste al llamado de la villanía, o un tercero interviene y los vuelve a poner en el camino del heroísmo y la justicia. Estos diez personajes de anime más populares como Inosuke, estaban cerca de convertirse en villanos hasta que alguien o algo los sacó de allí.

Personajes de anime que casi fueron villanos

Narancia de JoJo’s Bizarre Adventures

10 - Narancia Ghirga: JoJo’s Bizarre Adventures

Durante el arco de la historia de Golden Wind, quedó claro que las calles de Italia estaban plagadas de crimen y drogas, y muchas personas se perdieron y recurrieron al crimen para sobrevivir. Muchos miembros del escuadrón de Bruno Bucciarati eran así, especialmente Narancia Ghirga.

Narancia fue incriminado por un crimen y fue rechazado por todos a su alrededor. No tenía nada más que su propio aislamiento y rabia, y fácilmente podría haberse convertido en un villano mezquino hasta que Bruno Bucciarati lo conoció y le dio un nuevo equipo y un nuevo propósito.

El coronel Roy de Fulmetal Alchemist

9 - Roy Mustang: Fullmetal Alchemist

El coronel Roy Mustang es un oficial ambicioso en el ejército de Amestris, que busca convertirse en el nuevo líder de la nación para poder guiarlo en una mejor dirección. Ese es un pensamiento noble, pero Roy es despiadado y egocéntrico, y las cosas solo empeoraron cuando su buen amigo, Maes Hughes, fue asesinado a tiros una noche.

Roy se obsesionó con encontrar al asesino de Maes, y finalmente se centró en el homúnculo Envidia, que era el responsable. Roy lo derrotó en batalla con su alquimia de llamas, pero también trató de matarlo en un ataque de rabia y malicia hasta que sus asociados lo detuvieron. Si Roy hubiera pasado por eso, se habría perdido para siempre en el odio.

Laxus del anime Fairy Tail

8 - Laxus Dreyar: Fairy Tail

Uno de los miembros más poderosos del gremio Fairy Tail es Laxus Dreyar, que puede derribar a sus enemigos con devastadoras técnicas de rayos en la batalla. Apareció por primera vez como un antagonista, haciendo que sus compañeros de gremio se enfrentaran entre sí para determinar quién era realmente digno. Fue derrotado, luego expulsado del gremio por sus crímenes.

Laxus fue brutal, y fue casi un villano durante ese arco de la historia. Es más, podría haberse convertido en un villano oficial después de exiliarse y buscar venganza contra el gremio de Fairy Tail. En cambio, Laxus regresó como un héroe noble y desinteresado, un nieto del que Makarov podría estar orgulloso.

Endeavour, el padre de Shoto en My Hero Academia

7 - Endeavour: My Hero Academia

Algunos héroes profesionales realmente bordean la línea entre héroe y villano, y el nuevo héroe #1 Endeavour es un excelente ejemplo de eso. Tuvo un matrimonio Quirk con Rei para crear el niño definitivo, y Endeavour presionó cruelmente a Shoto Todoroki para que se convirtiera en un héroe que algún día podría superar a All Might.

Endeavour poco a poco está comenzando a expiar lo que ha hecho, especialmente porque tiene que dar un buen ejemplo como el nuevo héroe profesional #1. Si Endeavour merece una segunda oportunidad está en debate, pero está claro que estuvo tan cerca de perderse en la villanía. Ahora, solo está mostrando su lado bueno.

Príncipe Zuko de la serie animada Avatar La Leyenda de Aang

6 - Príncipe Zuko: La Leyenda de Aang

El Príncipe Zuko de la Nación del Fuego tenía algunos conceptos erróneos que lo llevaron por el camino equivocado. Pensó erróneamente que ganarse el favor de su padre le daría un propósito, y estaba equivocado al pensar que servir los mejores intereses de la Nación del Fuego haría del mundo un lugar mejor. Pronto aprendió lo contrario.

El arco de redención de Zuko es legendario, y actuó como un villano no porque sea malvado de corazón, sino porque estaba perdido y confundido, y actuó de la forma en que pensó que alguien en su posición "se suponía" que debía hacerlo. Al final, Zuko descubrió su propio destino y ayudó al Avatar Aang a salvar el mundo.

Mai del Mejor Anime 2020, Jujutsu Kaisen

5 - Mai Zen’in: Jujutsu Kaisen

Mai Zen'in es uno de esos personajes de anime que actúan malvadamente no por malicia o grandes ambiciones, sino porque ha estado sufriendo casi toda su vida y está desesperada por escapar de ese dolor y encontrar la paz. Ella y su hermana Maki se sintieron rechazadas por su familia tradicionalista, y Mai envidiaba la destreza de su hermana.

Mai del anime Jujutsu Kaisen está inscrita en la escuela de hechiceros de Kioto, pero se opone profundamente a los estudiantes de la escuela de Tokio, sobre todo a Nobara Kugisaki y su hermana Maki. Mai realmente podría haberse vuelto loco, pero ella y Maki se reconciliaron un poco durante su duelo, y lo más probable es que Mai se vuelva más heroica en los arcos de la historia futuros.

Inosuke presumiendo sus habilidades

4 - Inosuke Hashibira: Kimetsu no Yaiba

El salvaje cazador de demonios llamado Inosuke Hashibira no está acostumbrado a tratar con personas. Creció en la naturaleza y desarrolló su propia técnica de respiración, y para él, los seres humanos, los animales y los demonios son un juego justo para probar sus habilidades.

Inosuke Hashibira, fue en el mejor de los casos, un comodín durante la pelea contra Kyogai. Inosuke pronto fue hostil al grupo de Tanjiro, venciendo a Zenitsu y luchando contra Tanjiro hasta que finalmente decidió unirse al equipo de verdad.

Inosuke on la misma facilidad podría haberlos rechazado e irrumpido en el bosque, jurando vengarse de Tanjiro. Afortunadamente, las cosas no fueron así y por lo tanto vemos a Inosuke Hashibira como uno de los personajes de anime más queridos de todos los tiempos.

Geld del isekai TenSura

3 - Geld: TenSura

La raza orca parecida a un cerdo se convirtió en una marioneta del Demon Lord Clayman, y su líder Geld se convirtió en Orc Disaster, un monstruo titánico que casi conquistó el mundo. Rimuru se comió a Geld con su habilidad Depredador, y luego el siguiente líder orco también recibió el nombre de Geld. Pero este Geld era diferente.

Geld una vez luchó por Clayman, y tenía la intención de devorar a todos sus enemigos. Ahora, es humilde en la derrota, y aceptó con gratitud la oferta de Rimuru de unirse a la creciente Federación de la Tempestad del Jura como representante de la raza orca.

Ahora Geld lucha por el bien en el anime isekai TenSura, pero no es menos brutal por ello. Derribó absolutamente a Shogo en la batalla, por ejemplo, y no mostró piedad. Sin duda uno de los personajes con mayor cambio en la serie.

El "odioso" Motoyasu de The Rising Of The Shield Hero

2 - Motoyasu Kitamura: The Rising Of The Shield Hero

Esta historia de isekai en particular es bastante áspera y oscura en comparación con la mayoría de los otros títulos de su género, e incluso el protagonista, Naofumi Iwatani, comenzó a desarrollar algunos rasgos malvados.

Luego está el asunto de Motoyasu Kitamura, quien fue una verdadera espina en el costado de Naofumi por más de una razón. Motoyasu era el héroe de la lanza, y aunque luchó contra los villanos reales sin falta, también era vanidoso, arrogante, ensimismado y antagónico; como Inosuke al inicio.

Este chico del anime The Rising Of The Shield Hero se interponía en el camino de Naofumi siempre que podía. Podría haberse vuelto totalmente deshonesto, pero cerca del final de la temporada 1, se alejó de la villanía y comenzó a actuar bien. Sin embargo, todavía le queda mucho camino por recorrer.

La habilidosa Soi del anime shonen Bleach

1 - Capitán Soi Fon: Bleach

Durante el arco de la Sociedad de Almas en Bleach, la mayoría de los Segadores de Almas sirvieron como antagonistas temporales, aunque muchos de ellos simplemente estaban cumpliendo con su deber, como el Capitán Kaname Tosen y el Capitán Shunsui Kyoraku.

Mientras tanto, el comandante del escuadrón 2, el Capitán Soi Fon, estaba consumido por la rabia y el dolor. ¿Por qué? Había perdido a su amado amigo y mentor, Yoruichi Shihoin, y ahora Yoruichi había vuelto como un invasor.

Soi Fon no solo luchó contra Yoruichi por obligación; quería a Yoruichi muerto, y actuó por malicia y venganza. Sin embargo, Soi Fon pronto quemó toda su ira y se redujo a llorar. La pelea fue cancelada y Soi Fon pronto se convirtió en el aliado de Yoruichi una vez más. El odio y la venganza no son el camino de Soul Reaper.

¿Cuántos años tiene Inosuke de Kimetsu no Yaiba?

Fan art de Inosuke sin su máscara de jabalí

Inosuke Hashibira es un humano de 15 años de edad en el famoso anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. También es uno de los personajes principales que viajaba junto a Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado y Zenitsu Agatsuma.

Los poderes de Inosuke tienen que ver con la Respiración de las Bestias. Este es un estilo derivado de la Respiración del Viento y el chico jabalí parece ser el único en poder usarla. Aunque debutó como un personaje violento contra Tanjiro, Zenitsu y Nezuko, al final demostró ser un chico de corazón puro.

Tanjiro e Inosuke en el anime

Infancia de Inosuke Hashibira

Debido a que fue criado por jabalíes, también se ha demostrado que Inosuke Hashibira posee poca comprensión de la interacción humana normal, al menos en el momento de su debut, ya que parece asumir con frecuencia que las personas que se acercan a él quieren atacarlo y no lo hacen.

Parece comprender la bondad que los demás le muestran y esto se refleja en un dibujo de anime chibi que derrite a los fanáticos. A medida que avanza la historia, Inosuke Hashibira se ve influenciado cada vez más por las formas de Tanjiro y se acostumbra más al afecto y la generosidad.

Equipo Tanjiro en Kimetsu no Yaiba

También comienza a pensar de manera más estratégica cuando se involucra en el combate, usando tácticas más inteligentes que ha aprendido de los Demon Slayers Corps más experimentados y no solo apresurándose a las peleas de frente sin pensar. El sentido de camaradería de Inosuke mejora drásticamente.

Diseño original de Inosuke en el manga

Apariencia de Inosuke en el manga

Inosuke es un joven de estatura media y tez pálida con una constitución extremadamente tonificada y musculosa para su edad, que posee músculos grandes y definidos, sobre todo sobre el estómago y los brazos.

En marcado contraste con esto, Inosuke sin máscara luce tener un rostro increíblemente bonito y femenino, con ojos grandes y anchos que están enmarcados por una serie de pestañas largas. Sus iris son de un verde pálido oscuro a suave, cejas delgadas y lo que podría ser una pequeña boca.

El cabello negro de Inosuke Hashibira llega justo más allá de sus hombros, desvaneciéndose en azul en las puntas y formando una franja rebelde y desigual que cae justo por encima de sus ojos, hinchándose antes de curvarse y adelgazarse hacia su frente. ¿Qué piensas de estos personajes de anime?

