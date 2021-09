Informan que el manga My Hero Academia entrará en una pausa

Según los informes, el manga de My Hero Academia se está preparando para tomar una pausa repentina en Shonen Jump. Desde que el creador de la serie, Kohei Horikoshi, inició oficialmente el acto final de la serie, ha sido un capítulo intenso tras otro.

Ha sido particularmente difícil para Izuku Midoriya, ya que ha estado luchando solo en el mundo roto mientras hace todo lo posible para concentrar sus esfuerzos en entrenar con One For All lo más rápido posible antes de que Tomura Shigaraki y All For One hagan su movimiento. Esto significa que la espera de cada nuevo capítulo de manga ha sido particularmente dura.

Desafortunadamente, parece que la espera para la próxima nueva entrada será repentinamente un poco más larga, ya que un nuevo informe de @Atsushi101X en Twitter (que tiene un gran historial en la detección de muchos anuncios de la serie) afirma que la serie tendrá una pausa en la revista Shonen Jump.

¿Cuándo sale My Hero Academia manga capítulo 326?

Foto: Shueisha - Boku no Hero Academia capítulo 325

Boku no Hero Academia manga capítulo 326 no llegara el domingo 12 de septiembre (lunes 13 de septiembre en Japón). Su nueva fecha sería el 19 de septiembre (lunes 20 de septiembre en Japón).

Salvo cualquier problema de programación de las próximas semanas o que la interrupción repentina sea por problemas de salud importantes para Horikoshi, la serie reanudará sus nuevos capítulos bastante pronto. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Kohei Horikoshi habla de su trabajo en My Hero Academia: World Heroes Mission; el tercer filme de la franquicia.

Sin embargo, aún no se ha confirmado ni anunciado oficialmente que el manga de Boku no Hero Academia se tomará un descanso, pero es muy probable que veamos un anuncio oficial con el próximo número de Shonen Jump que puedes seguir en Twitter.

La misma pausa reportada apareció para la serie Black Clover de Yuki Tabata poco antes de que también fuera confirmada oficialmente. También se ha informado que One Piece de Eiichiro Oda se tomará un descanso en un próximo número de la revista, por lo que los fanáticos tendrán que esperar un poco para el regreso de sus series favoritas.

¿Dónde puedo comprar el manga de Boku no Hero?

Puedes comprar el manga de Boku no Hero Academia en Amazon, Mercadolibre o en el sitio oficial de VIZ Media. También puedes leer el manga original de My Hero Academia desde la aplicación MANGA Plus de Shueisha.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!