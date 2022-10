Informan que el creador de Fire Force y Soul Eater volvería de su retiro

El artista de manga Atsushi Ohkubo, la mente creativa detrás de amadas series como Fire Force y Soul Eater, puede regresar de su retiro para crear más historias. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer todos los detalles.

Según el Twitter de Manga Morgura RE, Ohkubo insinuó su posible regreso al responder a las preguntas en Lucca Games Convention en Italia. Muchos fanáticos del manga han expresado su entusiasmo por la posibilidad y uno lo describe como un "momento Miyazaki".

Esta es una referencia al icónico cineasta Hayao Miyazaki de Studio Ghibli, quien se ha retirado varias veces de su carrera como director de animación japonesa a lo largo de los años.

Información sobre el posible regreso del creador de Fire Force.

El manga Soul Eater apareció en el Monthly Shōnen Gangan de Square Enix desde mayo de 2004 hasta 2013, contando su historia en 25 volúmenes de contenido. La narrativa sigue a los estudiantes de Death Weapon Meister Academy.

Estos estudiantes se transforman en varias armas o empuñan a sus compañeros de clase. Trabajando juntos, los socios cazan y eliminan las almas malvadas y las brujas.

Crece la popularidad de Atsushi Ohkubo

Tras su lanzamiento, Soul Eater rápidamente obtuvo un gran número de seguidores apasionados, lo que convirtió a la serie en un elemento básico del género shōnen durante su ejecución original.

En 2008, por ejemplo, fue el séptimo manga más vendido con más de tres millones de copias vendidas. A partir de 2019, más de 19 millones de copias están en circulación en todo el mundo.

Debido a esa popularidad, el estudio Bones (My Hero Academia) desarrolló una adaptación al anime de Soul Eater, que inicialmente se emitió desde abril de 2008 hasta marzo de 2009.

Dirigida por Takuya Igarashi (Bungo Stray Dogs), Soul Eater está protagonizada por Kōki Uchiyama (Jujutsu Kaisen) como el personaje titular y Chiaki Omigawa (Mob Psycho 100) como Maka Albarn.

Acerca de Fire Force

El manga Fire Force de Ohkubo debutó en la revista Weekly Shōnen de Kodansha en septiembre de 2015 y el capítulo final apareció en febrero de 2022.

La historia sigue a Shinra Kusakabe, un joven con poderes pirocinéticos, que se une a un grupo especial de bomberos. Juntos, usan sus habilidades y destrezas para combatir y erradicar a los Infernales.

La serie ha inspirado múltiples adaptaciones, incluidas tres obras de teatro y un próximo videojuego. La adaptación al anime de David Production (Cells at Work!) se estrenó en julio de 2019 y se ha confirmado una tercera temporada de Fire Force.

Dirigida por Yuki Yase (Puella Magi Madoka Magica) y Tatsuma Minamikawa (Fate/Extra Last Encore), Fire Force está protagonizada por Gakuto Kajiwara (Tribe Nine) como Shinra.

Otros miembros del elenco de voces incluyen a Aoi Yūki (Fate/Grand Order -Absolute Demonic Front: Babylonia-), Ayaka Asai (That Time I Got Reincarnated as a Slime) y Daisuke Sakaguchi (Pokémon Ranger and the Temple of the Sea). Tanto Soul Eater como Fire Force están disponibles para ver en Crunchyroll.

