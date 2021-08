Informan que el anime Record of Ragnarok tendrá una temporada 2

Record of Ragnarok llegó a Netflix a principios de este año, contando la historia de la humanidad luchando por su vida contra los propios dioses, y aunque aún no se ha confirmado la llegada de una segunda temporada de anime en el servicio de transmisión, comienzan a circular rumores de que lo hará.

Solo será cuestión de tiempo antes de que regrese esta lucha titánica creada por el estudio Graphinica durante su primera temporada. Después de todo, muchos fans predicen que habrá anime de Shuumatsu no Valkyrie en el futuro.

Tras doce episodios a su nombre, presentando a los espectadores del anime las brutales batallas que tuvieron lugar entre las deidades del mundo y los luchadores más fuertes jamás creados en la historia de la humanidad. El estreno en Netflix de Record of Ragnarok 2 tiene suficiente material de manga original para basarse.

¿Record of Ragnarok tendrá temporada 2 de anime?

Foto: Graphinica - Shuumatsu no Valkyrie

Si bien no ha habido ninguna confirmación oficial con respecto a la temporada dos, el usuario de Twitter, Outlet Sugoi Lite y varias otras cuentas han estado compartiendo rumores de que se ha confirmado la próxima entrega de Shuumatsu no Valkyrie en Netflix.

¿Cuándo se estrenó Shuumatsu no Valkyrie?

La franquicia Shuumatsu no Valkyrie se estrenó por primera vez como una serie de manga en 2017 de los creadores Shinya Umemura y Takumi Fukui en las páginas de Tokuma Shoten y finalmente recibió una serie derivada que continúa hasta el día de hoy.

Si deseas saber más sobre Shuumatsu no Valkyrie, La Verdad Noticias te recuerda que puedes comenzar por ver su primer episodio en Netflix.

Puedes encontrar la sinopsis oficial del anime a continuación: "Antes de erradicar a la humanidad del mundo, los dioses les dan una última oportunidad para demostrar que son dignos de sobrevivir. Que comiencen las batallas de Ragnarok".

Si bien Shuumatsu no Valkyrie ciertamente tenía varios fanáticos que estaban ansiosos por ver la adaptación del anime, ciertamente no estuvo exento de sus propias controversias. Netflix eliminó Record of Ragnarok en India o bien no se estrenó y tampoco se emitió una declaración oficial sobre por qué no pudo llegar.

Muchos fanáticos pensaron que su ausencia en India podría haber sido gracias a la interpretación de Afrodita. Además de esto, muchos fanáticos no estaban satisfechos con parte de la animación que se usó para la serie, ya que algunas de las escenas de lucha más adelante en la primera temporada aparentemente no pudieron estar a la altura del manga.

Más adelante te compartiremos la fecha de estreno Record of Ragnarok temporada 2 y dónde ver el anime en línea con subtítulos o trabajos de doblaje. ¿Te gustaría una segunda temporada de Shuumatsu no Valkyrie?

