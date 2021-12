En el mundo de la animación japonesa existen diferentes tipos de personajes. Podemos hacer una larga clasificación, pero en esta ocasión La Verdad Noticias te compartirá sobre los personajes de anime enojados más conocidos que existen.

Aunque no necesariamente encajan en las personalidades “Tsundere” o “Yandere”, estos personajes son famosos por tener poca paciencia. Un ejemplo de esto es Vegeta del anime Dragon Ball, ya que siempre está discutiendo con Goku (ya sea de forma cómica o seria).

Tsundere es un personaje, la mayoría de las veces femenino y en el anime, que pasa de ser duro y frío a un interés amoroso a ser suave y dulce. Mientras que un Yandere, se vuelve violentamente posesivo de un interés amoroso. Para más información, antes te compartimos los principales géneros del anime explicados.

Personajes de anime que se enojan mucho

Meliodas de Nanatsu no Taizai - Personajes de anime enojados

Si buscamos imágenes de personajes de anime enojados en Pinterest, siempre se destacan al menos a 5 principales personajes de diferentes programas. Los mejores ejemplos son Meliodas de Nanatsu no Taizai (Pecado de la Ira), Taiga Aisaka de Toradora, Katsuki Bakugo de My Hero Academia, Vegeta de Dragon Ball y Retsuko de Aggretsuko.

¿Qué personaje de anime ha matado a más gente?

El personaje de anime que ha matado a más gente, e incluso es considerado el mejor villano del anime, no es otro que Johan Liebert del anime Monster. Johan tiene una apariencia amigable y es todo un idealista. Sin embargo, es experto en manipular a las personas para que hagan lo que sea por él.

Cuando Johan se aburre de las personas, no duda en eliminarlas; de ahí su apodo como el psicópata perfecto del anime. Prácticamente eliminó a todas las personas que lo conocieron y las torturó psicológicamente antes de asesinarlas. Para más información, puedes leer todo lo que debes saber del anime de Monster.

¿Cuáles son los personajes más queridos del anime?

Kakashi Hatake es uno de los personajes de anime más queridos

A pesar de su alcance y popularidad, no todas las series de anime siguen personajes adorables o incluso agradables. Sin embargo, existen personajes que nadie o casi nadie odia. Estos son: Kakashi Hatake de Naruto, Maes Hughes de Fullmetal Alchemist, Nezuko Kamado de Demon Slayer, Levi de Attack on Titan, Saitama de One Punch Man.

L Lawliet de Death Note, Pikachu de Pokémon, Portgas D. Ace de One Piece, Spike Spiegel de Cowboy Bebop y Tsuyu Asui de My Hero Academia. Algunos de ellos están en nuestra lista de personajes de anime guapos y quedan cerca de los personajes de anime enojados. ¿Qué opinas? ¿Qué personaje sumarían a la lista?

