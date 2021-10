Ijiranaide Nagatoro-san confirma su segunda temporada de anime

La serie de manga Ijiranaide Nagatoro-san (Don't Toy with Me, Miss Nagatoro) anunció el sábado que la producción de una segunda temporada ha dado luz verde. La diseñadora de personajes Misaki Suzuki dibujó una imagen para celebrar la noticia.

La editorial Vertical publica el manga en inglés y describe la historia de la comedia romántica: “La traviesa Nagatoro-san siempre molesta a Senpai para obtener una reacción de él. ¿Cuál es su motivación? ¿Ella solo quiere crear miseria para Senpai? ¿O tal vez le gusta en secreto?”

Según información del Twitter de Don't Toy with Me, Miss Nagatoro, el elenco de la primera temporada incluyó a: Sumire Uesaka como Nagatoro, Daiki Yamashita como Senpai, Mikako Komatsu como Gamo-chan, Aina Suzuki como Yosshii y Shiori Izawa como Sakura.

¿Cuándo sale Ijiranaide Nagatoro-san temporada 2?

Póster de Don't Toy with Me, Miss Nagatoro por Misaki Suzuki

Aún no se confirma una fecha de estreno para la segunda temporada de Don't Toy with Me, Miss Nagatoro. Tampoco se encuentra listado en nuestra guía completa de anime de otoño de 2021. La Verdad Noticias te compartirá más actualizaciones en el futuro.

El creador Nanashi debutó en el manga en Kodansha desde noviembre de 2017. El volumen 10 se lanzó en Japón el 9 de marzo, y Kodansha Comics publicó el sexto volumen en inglés el 23 de marzo.

Acerca del anime Don't Toy with Me, Miss Nagatoro

Hirokazu Hanai (Dances with the Dragons) dirigió la primera temporada en Telecom Animation Film, y Taku Kishimoto (Fruits Basket de 2019, Haikyuu!!) supervisó los guiones de la serie.

Misaki Suzuki (diseños de personajes secundarios en Lupin the Third: Part 5, Tari Tari) diseñó los personajes, y Gin (Busted Rose) de Pop Team Epic compuso la música. La primera temporada de anime se estrenó en los canales Tokyo MX y BS11 el 10 de abril a las 25:00. Los fanáticos pueden ver el anime Ijiranaide Nagatoro-san en Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!