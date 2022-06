Ijiranaide Nagatoro San Temporada 2 revela estrenar en 2023 con nuevo director

La segunda temporada de Ijiranaide Nagatoro San (Don't Toy with Me, Miss Nagatoro), que se ha revelado que se titulará Don't Toy with Me, Miss Nagatoro 2nd Attack, se estrenará en enero de 2023. Se lanzó una imagen teaser con el anuncio.

También se reveló que Don't Toy with Me, Miss Nagatoro 2nd Attack es producido por OLM en lugar de Telecom Animation Film de la temporada anterior y que Shinji Ushiro (Masica Party, Tomica Bond Combination Earth Granner Yokai Watch reemplaza a Hirokazu Hanai (Dances with the Dragons) como director.

El diseñador de personajes anterior Misaki Suzuki, el compositor y guionista de la serie de anime Taku Kishimoto, y el compositor de música Gin (Busted Rose) están retomando sus papeles.

Visual de Ijiranaide Nagatoro San Temporada 2

Mientras tanto, el elenco que regresa incluye a Sumire Uesaka como Nagatoro-san, Daiki Yamashita como Senpai, Mikako Komatsu como Gamo-chan, Aina Suzuki como Yoshi, Shiori Izawa como Sakura y Nana Mizuki como Buchou.

Por otra parte, La Verdad Noticias informó antes sobre los estrenos de anime para la temporada de verano 2022 de Crunchyroll. Recuerda que la plataforma de Crunchyroll transmitió el programa Ijiranaide Nagatoro San y también contó con doblaje español latino.

La primera temporada del anime se desarrolló entre abril de 2021 y junio de 2021. El programa se basa en el manga publicado en Kodansha por Nanashi, que comenzó en 2017 y tiene 13 volúmenes tankoubon a partir de abril de 2022. El manga se serializa en Magazine Pocket y se publica bajo el sello Kodansha Comics.

Kodansha describe el manga Ijiranaide Nagatoro San como: “¡Nagatoro es una estudiante de primer año en la escuela secundaria a la que le encanta molestar y torturar a su compañero de clase mayor! ¿Cuál es su motivación y por qué Senpai la aguanta? ¿Nagatoro solo quiere crear miseria para Senpai? ¿O tal vez le gusta en secreto?”

¡Mata ne!