IA dibuja a los personajes de Re:Zero con estilo realista

Kudasai informó que el canal de YouTube AI Jissha-ka (AI Live-Action) actualizó su contenido de videos “conversión a la vida real” y ahora nos trajeron un diseño realista para los personajes del anime Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Re:ZERO -Starting Life in Another World-).

A través de una inteligencia artificial (IA), es posible convertir los rostros de personajes de animación japonesa a un estilo similar al de la vida real. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer las imágenes:

Personajes de Re:Zero en la vida real

Abro hilo con estas hermosas ilustraciones de Re:ZERO -Starting Life in Another World- creadas por una inteligencia artificial����⬇️⬇️ pic.twitter.com/ICwDxbYESp — Erika Rodríguez�� (@KikaRodz) October 13, 2022

Re Zero es uno de los animes isekai más populares de la actualidad y en gran parte se debe a sus hermosas chicas anime. Y ahora, ya sabemos cómo lucirían los personajes del autor Tappei Nagatsuki en la vida real.

Kudasai agregó que este tipo de imágenes creada por una inteligencia artificial son muy utilizadas por la policía, ya que así es posible convertir bocetos hablados de criminales y tener una idea más clara de la persona buscada.

¿Qué piensas de la IA capaz de dibujar personajes de anime? Anteriormente, informamos que una IA logró dibujar a los personajes de Dragon Ball Z. Otros trabajos populares de inteligencia artificial han retratado animes como Naruto, Los Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon.

Te puede interesar: Rem de Re Zero se convierte en la chica más linda del anime

Sinopsis del anime Re Zero

Visual del anime Re Zero -Starting Life in Another World-

Crunchyroll describe el anime como tal: “Subaru Natsuki es un estudiante corriente de preparatoria que conoce a una hermosa chica de pelo plateado de otro mundo que lo rescata”.

“Para devolverle el favor decide quedarse con ella, pero el destino con el que carga la muchacha es mucho más pesado de lo que Subaru puede imaginar. Los enemigos atacan sin descanso, uno tras otro, hasta que finalmente mueren tanto él como la chica”.

La sinopsis de Re:ZERO -Starting Life in Another World- finaliza así: “Subaru no quiere que la chica resulte herida, con lo que jura acabar con cualquier enemigo, con cualquier destino que le aguarde, siempre por protegerla”.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram