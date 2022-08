I Got a Cheat Skill in Another World confirma adaptación de anime

KADOKAWA anunció que I Got a Cheat Skill in Another World (Isekai de Cheat Skill wo Te ni Shita Ore wa, Genjitsu Sekai wo mo Musou Suru: Level Up wa Jinsei wo Kaeta), la serie de novelas ligeras recibirá una adaptación de anime.

La novela ligera está escrita por Miku e ilustrada por Rein Kuwashima. Se reveló un anuncio de tráiler especial de PV. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber del nuevo proyecto animado.

Kuwashima también lanzó una ilustración conmemorativa del anuncio. Una adaptación de manga de Kazuomi Minatogawa comenzó a publicarse en 2019. Minatogawa también lanzó una ilustración conmemorativa.

Ilustración especial de Kuwashima

Ilustración especial de Kazuomi Minatogawa

Yen Press está publicando la novela ligera y el manga en inglés y describe la serie como: “¡Una oportunidad para volver! Una puerta misteriosa está abierta, invitando a un niño que ha sido brutalmente acosado toda su vida a dar un valiente paso hacia lo desconocido”.

La sinopsis continúa: “Por otro lado, encuentra un tesoro de artefactos invaluables y un mundo tan lleno de magia como de monstruos. Sin embargo, la revelación más impactante es que puede traer consigo lo que quiera cuando regrese a la Tierra. No pasará mucho tiempo antes de que esta doble vida lo cambie para siempre…”

Visual del anime I Got a Cheat Skill in Another World

No tenemos fecha de estreno de la animación japonesa basada en la novela Isekai de Cheat Skill wo Te ni Shita Ore wa, Genjitsu Sekai wo mo Musou Suru: Level Up wa Jinsei wo Kaeta.

Por otra parte, recordamos que al igual que I Got a Cheat Skill in Another World, la novela ligera de Danjo no Yujou wa Seiritsu suru? (Iya, Shinai!!) también recibirá su adaptación de anime. Te compartiremos más información en el futuro.

