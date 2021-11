Hunter x Hunter está obteniendo un espacio en Universal Studios Japan

Han pasado un poco menos de tres años desde que el manga de Hunter x Hunter hizo una pausa, con los fanáticos de la franquicia Shonen de Yoshiro Togashi muriendo por saber cuándo Gon y sus compañeros cazadores regresarán para nuevos capítulos.

Aunque no han surgido rumores sobre el regreso de la serie, parece que Universal Studios Japan podría estar buscando darle vida a la franquicia. El parque temático ha aprovechado la oportunidad para sumergirse en muchos ejemplos de anime en el pasado, y parece que esta historia de cazadores podría ser la próxima.

Anteriormente, informamos en La Verdad Noticias que Demon Slayer comparte tráiler de su nueva atracción en Universal Studios Japan. El parque ha creado atracciones y espectáculos para algunos de los animes más importantes, incluidos Attack On Titan, One Piece, Sailor Moon, Case Closed y Lupin The 3rd.

Acerca de Hunter x Hunter en Universal Studios Japan

¿Te gustaría una atracción de HxH en Universal Studios?

Twitter Outlet WSJ_Manga compartió el rumor de que Universal Studios Japan estaba planeando traer de vuelta a HunterXHunter, aparentemente antes de que el mangaka Yoshihiro Togashi lo haga mientras los fanáticos continúan esperando nuevas historias cuando se trata de Gon, sus amigos y el infame Phantom Troupe:

El parque temático incluso llegó a unir dos de las franquicias clásicas de Hideaki Anno, viendo a los pilotos de Neon Genesis Evangelion enfrentarse con la última interpretación del rey de los monstruos en Shin Godzilla.

Aunque América del Norte no ha presentado tantas atracciones de anime, si es que alguna, en el pasado cuando se trata de Universal Studios en Florida, estamos seguros de que hay muchos fanáticos del anime en el oeste que morirían por columpiarse junto al Regimiento Scout de Shingeki no Kyojin o entrar en el mundo de Hunter x Hunter.

Universal Studios Japan precio de entrada

Universal Studios Japan tiene estas opciones de entradas: Pase de 1 día para adultos por 7,315 yenes (64.55 dólares). Pase de 2 días para adultos por 12,408 yenes o 109.49 dólares (ahorro de 2,222 yenes). Pase infantil de 1 día, 5,000 yenes (44.12 dólares).

Si bien Universal Studios Japan continúa sumergiéndose en el medio del anime, parece que la competencia por el parque temático está a la vuelta de la esquina, ya que Studio Ghibli continúa trabajando en un parque de diversiones propio, dando vida a algunos de los lugares de sus películas más importantes.

Con personajes como My Neighbor Totoro, Spirited Away, Howl's Moving Castle y muchos otros planeados para ser parte del parque temático Ghibli, la ubicación abrirá sus puertas el próximo año, brindando a los fanáticos del anime más opciones cuando se trata de anime. atracciones en el mundo real.

En otras noticias, puedes ver el anime de Hunter x Hunter (2011) en Netflix y esperar más información del próximo espacio de los personajes en Universal Studios Japan. ¿Crees que veremos a Gon y sus compañeros cazadores llegar a Universal Studios?

