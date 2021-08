Historia de amor de Naruto y Hinata

El anime y manga de Naruto es considerado una serie shonen cargada de acción, drama y comedia. Sin embargo, antes de la secuela Boruto: Naruto Next Generations se confirmaron varias parejas canónicas que dieron lugar a la nueva generación de shinobis.

Una de las parejas confirmadas al final de Naruto Shippuden fue Naruto y Hinata. Aunque muchos fanáticos pensaron que el rubio se quedaría con Sakura Haruno, por el “evidente enamoramiento del rubio”, las cosas cambiaron con la llegada de una película canon (oficial).

En esta película, Naruto le dijo a Hinata que la amaba, pero que realmente sentía algo por ella. Luego la besó, se enamoró para siempre, ambos se casaron y crearon una familia. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo sobre los personajes y cómo inició su relación amorosa. Te recordamos que puedes ver la serie Naruto Shippuden en Crunchyroll.

¿Cuál es el capítulo donde Naruto se enamora de Hinata?

Naruto se enamora de Hinata en la película The Last: Naruto The Movie. Esta también es la primera película canónica de la serie creada por Masashi Kishimoto y nos confirma la relación de ambos personajes.

En The Last, Naruto y Hinata caen en un genjutsu que les hace revivir sus recuerdos. Naruto recuerda el momento en que Iruka les pide que escriban el nombre de la persona con la que quieren estar si el mundo se va a acabar.

El rubio recuerda el momento en que luchó contra Kiba durante los exámenes de Chunin, hasta el momento en que Hinata le da a un ungüento especial de la familia Hyuga mientras se sonroja.

De igual forma, Hinata recuerda el momento en que Naruto luchó solo contra Pain. Sin saber que su bolso está abierto, la bufanda roja de Hinata sale flotando de su bolso y envuelve a Naruto, permitiéndole ver los recuerdos de Hinata.

Promocional de The Last: Naruto The Movie

En los recuerdos de Hinata, Naruto ve el momento en que ella lo protege de Pain y le confiesa sus sentimientos; una referencia al episodio 166 "Confesiones" del anime Naruto Shipuden. A continuación, Naruto ve el momento en que Iruka les pide que escriban el nombre de la persona con la que quieren estar si el mundo se va a acabar.

Naruto ve a su yo más joven ser regañado por Iruka y cuando el rubio se gira para mirar a la joven Hinata, se sorprende al ver que ella había escrito su nombre como la persona con la que le gustaría estar en su último día en la tierra.

Naruto persigue a Hinata y el papel con su nombre escrito cae sobre él y luego ve a Hinata en su forma Shippuden, diciéndole que lo ama. Esto hace que Naruto finalmente se dé cuenta de que Hinata lo ha amado durante tanto tiempo. Sakura luego despierta a Naruto del genjutsu.

¿Cuántos hijos tuvieron Naruto y Hinata?

Naruto y Hinata tienen dos hijos, siendo Boruto el mayor

Hinata y Naruto se casan y tienen dos hijos, un hijo llamado Boruto Uzumaki y una hija llamada Himawari Uzumaki. Himawari llegó dos años después, con no más de tres años cuando Naruto se convirtió en el Hokage.

Ambos obtuvieron una mezcla de rasgos de cada uno de sus padres, Boruto se parece más a Naruto y Himawari es más como Hinata, capturando gran parte de su naturaleza cariñosa y dulce. Finalmente, te invitamos a leer nuestro top 15 de los mejores momentos de Naruto y Hinata.

