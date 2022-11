Himiko Toga busca venganza en el nuevo episodio de My Hero Academia

La sexta temporada de My Hero Academia les ha dado a los fanáticos una gran muerte en lo que respecta al lado oscuro, ya que anteriormente en la Guerra de Liberación Paranormal, Twice falleció gracias a un ataque fatal implementado por Hawka, el héroe número dos.

Antes de que el pícaro duplicador muriera, pudo compartir un último momento con la villana bebedora de sangre conocida como Himiko Toga, y está claro en el último episodio que el antagonista favorito de los fanáticos no está tomando bien la muerte de Twice y les está diciendo a los héroes eso.

Como se vio en la quinta temporada del anime My Hero Academia, en la que Toga y sus compañeros miembros de la Liga de Villanos lucharon contra el Ejército de Liberación de Meta por la supremacía de los villanos, la potencia retorcida había amplificado la capacidad de su Quirk para permitirle no solo tomar la apariencia sino también usar sus Quirks.

Sin embargo, Toga está más que bien simplemente usando su habilidad de disfrazarse para dar un golpe mortal a innumerables héroes que tuvieron la mala suerte de interponerse en su camino.

Con la sed de venganza de Toga mostrada contra el despertar de Gigantomachia, junto con Shigaraki llevando la lucha directamente a Endeavour, el Frente de Liberación Paranormal definitivamente ha encontrado su segundo aire.

¿Qué esperar de My Hero Academia Episodio 119?

Toga fue solo una pequeña parte de esta última entrega en el Episodio 119 (Episodio 6 de la sexta temporada), con los héroes tratando de descubrir sus próximos pasos a medida que Shigaraki Tomura se recupera usando el poder de All For One.

Afortunadamente para Deku y sus aliados, Eraserhead puede obtener una línea de visión del joven villano, quitándole sus poderes, pero revelando un secreto mucho más oscuro que los experimentos del Dr. Garaki ayudaron a crear.

El científico loco, después de haber pasado cuatro meses haciendo pasar a Shigaraki por el infierno, no solo le dio el quirk de All For One, sino que también amplificó su fuerza y velocidad a un nivel que está una carrera por debajo de All Might, completamente libre de la habilidad de borrado de Aizawa.

No hace falta decir que los héroes, jóvenes y mayores, tendrán que pensar juntos cuando se trata de cómo pueden reclamar la victoria en esta guerra, ya que la batalla se vuelve más oscura con cada momento que pasa.

¿Crees que Toga sobrevivirá a las diversas guerras de la Academia UA? Anteriormente informamos sobre el Episodio 6 “Ominous” de My Hero Academia Temporada 6. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime desde Crunchyroll.

