Hikaru Utada revela cómo fue declararse no binario

El cantautor japonés-estadounidense, Hikaru Utada que se declaró no binario en junio de 2021, hizo los comentarios al hablar sobre su nuevo álbum Bad Mode, en una entrevista con Zane Lowe.

“Cuando me encontré con el término no binario por primera vez, que fue, supongo, hace unos años, no era una cuestión de '¿soy o no soy?'”, dijo Utada. “Fue como, '¡Vaya! ¿Dónde estuvo esta palabra toda mi vida? ¡Hola! Finalmente nos conocemos”.

Ella continuó: “Fue como un regalo. El conocimiento de solo saber eso, fue muy... Fue un momento tan validador. Ni siquiera me di cuenta de cuánto había necesitado el término”. Hikaru Utada, cantante de Kingdom Hearts, sale del clóset como no binario y se suma a la celebración del Mes del Orgullo LGBT+.

Hikaru Utada canciones y carrera

Utada Hikaru, cantante japonesa reconocida por temas de anime

Utada saltó a la fama después del lanzamiento de su álbum debut First Love en 1999, que fue un gran éxito comercial. En las décadas posteriores, la cantante de R&B y pop ha lanzado varios álbumes que encabezaron las listas de éxitos.

Utada Hikaru también grabó cuatro temas musicales para la franquicia de videojuegos Kingdom Hearts, de fama internacional. A continuación, La Verdad Noticias te comparte una lista con algunas de sus canciones más populares:

Bad Mode

Pink Blood (Tema del anime To Your Eternity)

One Last Kiss (Tema del anime Evangelion)

Beautiful World (Tema del anime Evangelion)

Face My Fears (Tema de Kingdom Hearts III)

Don't Think Twice “Chikai” (Tema de Kingdom Hearts III)

Sanctuary “Passion” (Tema de Kingdom Hearts II)

Simple And Clean “Hikari” (Tema de Kingdom Hearts)

Utada Hikaru se considera no binario

La cantante que se considera no binario, continuó explicando que el género y la sexualidad se malinterpretan en Japón debido a que no se discuten con frecuencia, y hay una falta de modelos a seguir LGBT+ visibles.

Una excepción a esto es el futbolista trans Kumi Yokoyama, quien se declaró públicamente transgénero en 2021, lo que lo convirtió en el atleta de más alto perfil en Japón en hacerlo. “Hubo personas que me escribieron diciendo que tenían miedo, no necesariamente por ser trans o no binario, sino solo por la identidad en general”, explicó Utada.

“Tienen miedo de ser quienes son, o ya no saben quiénes son porque han vivido toda su vida tratando de agradar a otras personas. La gente tiene miedo de perder el apoyo y el amor de sus familias o perder sus trabajos y cosas así”, agregó.

Si bien la conciencia de las identidades LGBT+ está creciendo en Japón, la comunidad LGBT+ carece de protecciones legales. Actualmente, la constitución de Japón define el matrimonio como basado en el “consentimiento mutuo de ambos sexos”.

Pero un fallo histórico del año pasado dijo que bloquear el matrimonio entre personas del mismo sexo es “inconstitucional”. Las personas trans en Japón deben someterse a una cirugía de afirmación de género y esterilizarse para que su género sea reconocido legalmente en los documentos oficiales.

Lo anterior es un requisito que los grupos de derechos humanos y LGBT+ han criticado por ser arcaico y discriminatorio. Por otra parte, te recordamos que puedes seguir a la cantante Hikaru Utada en su canal de YouTube.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!