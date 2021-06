Hikaru Utada, cantante de Kingdom Hearts, sale del clóset como no binario

Hikaru Utada es una de las voces más reconocidas del J-Pop, y la cantante ha sido un pilar de la cultura geek durante años. Desde Kingdom Hearts hasta Neon Genesis Evangelion, Utada ha hecho música para algunas de las franquicias más importantes de la cultura geek.

Y en una transmisión en vivo reciente, Utada celebró el Mes del Orgullo LGBT+ al anunciar que se identifica como género no binario. La actualización se dio a conocer oficialmente en su cuenta de Instagram.

La Verdad Noticias te comparte que Utada apareció en una transmisión dedicada a Neon Genesis Evangelion. Junto a Hideaki Anno, la intérprete de “One Last Kiss” confirmó que se identifica como no binaria y luego deseó un feliz Mes del Orgullo.

Hikaru Utada sale del clóset

Mensaje de Utada sobre su identidad de género

Anteriormente, Utada habló con los fanáticos sobre su punto de vista sobre el género. La cantante escribió una larga carta en su cuenta de Instagram abordando su conflicto con la identidad de género, y comentó que tenían que escribir lo siguiente:

"Estoy harto de que me pregunten si soy "señorita o señor "o de elegir entre" señorita / señor / señora" para las cosas cotidianas. Me incomoda que me identifiquen tan marcadamente por mi estado civil o sexo, y no no me relaciono con ninguno de esos prefijos”, comentó la cantante japonesa.

“Cada vez, siento que me veo obligado a tergiversarme. Anhelo una opción alternativa, una que cualquier persona de cualquier género o posición social pueda usar", agregó la intérprete de “Simple And Clean”.

Utada ha incorporado temas LGBTQ en su música. En 2016, la cantante lanzó la canción "Tomodachi" que cuenta la historia de una persona gay que se enamora de un amigo heterosexual.

¿Quién es Hikaru Utada?

Para quienes no conozcan a Utada, la cantante nació en enero de 1983 en Estados Unidos. La cantante visitó Japón con frecuencia con sus padres y asistió al evento de la Universidad de Colombia antes de dedicarse a la música en Tokio.

La famosa Hikaru Utada se convirtió en un nombre familiar en Japón con su álbum debut "First Love" y pasó a hacer los temas musicales del videojuego Kingdom Hearts. Recientemente, proporcionó un tema musical para la última película de Evangelion, así como el sencillo “PINK BLOOD” para el anime de televisión To Your Eternity.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!