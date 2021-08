Hideaki Anno podría continuar Evangelion en el futuro

Aunque Hideaki Anno no tiene interés en continuar la historia más allá de Thrice Upon a Time, ciertos aspectos del mundo de Rebuild aún están inexplorados. Con la reciente película Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time, el director finalmente ha cerrado la historia de su franquicia de mechas.

Anno dice que no tiene interés en continuar la historia a partir de ahí, pero hay aspectos del mundo de EVA que tal vez quiera explorar en el futuro. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers de la película EVA: 3.0 You Can (Not) Redo.

La franquicia de Shinji es tendencia en Twitter previo a su estreno en Amazon. Durante un largo tiempo, los fanáticos esperaron ver la nueva película de Rebuild, Thrice Upon A Time. La cuenta regresiva ha terminado y los fans ahora pueden disfrutar el largometraje con gran variedad de subtítulos y doblajes.

¿Cuál es la continuación de Evangelion?

Las cuatro películas de Rebuild son la continuación de la franquicia EVA. Collider informó la semana pasada, que cuando se le preguntó en una entrevista grupal si Hideaki Anno tenía algún deseo de volver a visitar EVA en el futuro, Anno dijo:

"Siempre existe la brecha de 14 años en la historia, así que de alguna forma, quiero arrojar luz sobre eso..."

La brecha de 14 años se refiere al salto de tiempo representado al comienzo de la película EVA: 3.0 You Can (Not) Redo. Mientras que EVA: 3.0+1.01: Thrice Upon A Time, la nueva versión de la película "final" de EVA, termina de contar la historia del protagonista Shinji. Anno también quiere hacer películas live action y alejarse del anime.

¿Se puede ver EVA en Prime Video?

Captura de Prime Video con las películas Rebuild of EVA y más anime

Amazon Prime Video transmitirá la película Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time en todo el mundo el viernes 13 de agosto. La película se estrenó originalmente en Japón el 8 de marzo. Además, Prime Video está transmitiendo o transmitirá las primeras tres películas de Rebuild en más de 240 países y territorios, incluido Japón.

