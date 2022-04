Hideaki Anno creador de Evangelion recibe importante medalla en Japón

En una declaración en el sitio web de Studio Khara, Hideaki Anno, creador de Evangelion, dijo que no estaba seguro de si estaba bien que un "otaku desesperado" como él recibiera la Medalla con la Cinta Morada de Japón, pero lo aceptó agradecido después de pensar en cómo sus difuntos padres y su abuela habrían estado complacidos.

El creador de Evangelion agradeció el apoyo de su esposa, amigos, el personal y el elenco de programas en los que trabajó. Agregó que se involucrará en la creación de "películas de anime y tokusatsu interesantes" y continuará con su proyecto de archivo (Anno es el director en jefe del Centro de Archivos de Sukagawa Tokusatsu) para poder retribuir a la cultura del anime y tokusatsu.

¿Qué significa la cinta morada en Japón?

La Oficina del Gabinete de Japón describe la cinta morada como “otorgada a personas que han contribuido al desarrollo, las mejoras y los logros académicos y artísticos”.

La Medalla con Cinta Morada, que se otorgó por primera vez en 1955, se otorga dos veces al año, primero “el 29 de abril por la primavera” y nuevamente “el 3 de noviembre por el otoño”. El director de Inu-Oh, Masaaki Yuasa, recibió la cinta el año pasado.

Acerca de Hideaki Anno, creador de Evangelion

Hideaki Anno nació en 1960. A principios de la década de 1980, trabajó en las animaciones de apertura de las convenciones DAICON III y DAICON IV y contribuyó con animaciones clave para programas como The Super Dimension Fortress Macross, Nausicaä of the Valley of the Wind y Macross: Do You Remember Love?

Hizo su debut como director con Gunbuster de 1988 y luego se desempeñó como director en jefe en Nadia: The Secret of Blue Water de 1990. Más tarde, Anno dirigió el famoso anime de ciencia ficción de 1995 Neon Genesis Evangelion, y se desempeñó como director en jefe en las películas Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth y The End of Evangelion, que se estrenaron en 1997.

La Verdad Noticias te comparte que Anno luchó fuertemente contra la depresión durante este tiempo, con su biografía en el sitio web de Studio Khara señala que "Anno encontró una amplia gama de experiencias que nunca antes había enfrentado, e inmediatamente después de que la serie terminó de transmitirse, se derrumbó".

Anno fundó Studio Khara en 2006 y regresó a Evangelion con Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone de 2007, la primera de cuatro entregas de la serie de películas Rebuild of Evangelion que terminó más de una década después con Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon A Time en 2021.

Algunos de los otros créditos de anime notables de Anno incluyen la dirección de la adaptación de anime del manga His and Her Circumstances (Kare Kano) de Masami Tsuda.

También trabajó en el corto del Museo Ghibli The Invention of Imaginary Machines of Destruction, sirviendo como director en jefe en Re: Cutie Honey, y sirviendo como supervisor en Secuela de Gunbuster Diebuster.

Además, prestó su voz al personaje principal en The Wind Rises de Hayao Miyazaki y fue la inspiración para el cameo de Mitsuaki Kanno en Shirobako de 2014.

Anno también ha trabajado en acción real, dirigiendo películas como Love & Pop, Shiki-Jitsu y Shin Godzilla (que codirigió con Shinji Higuchi). El próximo Shin Ultraman, que se estrenará en Japón en algún momento de este año, presenta un guión escrito por él. También tiene varios créditos de actuación.

Anno ha ganado varios premios por su trabajo, incluido el 18º Premio Nihon SF Taisho por Neon Genesis Evangelion (que coescribió), el 48º Premio Seiun (categoría de medios) por Shin Godzilla y el 45º Premio a la Mejor Animación de los Premios de la Academia de Japón para Evangelion 3.0+1.0.

En el Tokyo Anime Award Festival 2022, Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time ganó el premio Anime del Año, mientras que Hideaki Anno fue reconocido en la categoría de Creador, Guionista, Director y Director de Episodios.

