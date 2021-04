Hideaki Anno clasifica a Evangelion como un anime de robots

Como explica EvaWiki, los EVA o Evangelions a menudo se confunden con robots gigantes, pero ya en el episodio 02, Evangelion Unit-01 se ve sin su casco, revelando que los EVA claramente no son robots, sino cyborgs, criaturas vivientes con componentes mecánicos incorporados en sus cuerpos.

Sin embargo, el creador Hideaki Anno está aquí para ofrecer su opinión que parece negar todo lo anterior. La Verdad Noticias te recuerda que Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time es un gran éxito en Japón, donde ha ganado 7.420 millones de yenes ($ 67.7 millones) en sus primeras tres semanas.

La película ya superó a Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, que ganó 5.300 millones de yenes en la taquilla japonesa. La película también estableció un récord en Japón por las ganancias IMAX del día de la inauguración.

Captura de pantalla: Oricon @YouTube

Durante una conferencia de prensa reciente, el creador de Evangelion, Hideaki Anno, habló sobre el éxito de taquilla de la película con Megumi Ogata, la voz de Shinji Ikari. Explicó que se espera que las funciones de anime de Makoto Shinkai y Studio Ghibli ganen más de 10 mil millones de yenes. Estas son películas con un gran atractivo.

¿Qué opina Hideaki Anno sobre Evangelion?

“Evangelion es un anime robot”, dijo Anno. Su revelación sorprendió incluso a Ogata, quien exclamó: "Ah, ¿era un anime de robots?" Continuando, Anno dijo: "Entre el anime de robots, Gundam es famoso, pero incluso Gundam no llega a los 10 mil millones de yenes".

"Estoy realmente agradecido de que con un anime de robots de nicho como este podemos apuntar a 10 mil millones de yenes", agregó el creador de Evangelion. Este anuncio ha sorprendido a los fans, y hasta ahora, el debate de anime no termina en redes sociales.

En japonés, la descripción oficial de una unidad Eva es Hanyou Hitagata Kessen Heiki Evangelion, que a veces se traduce como "Máquina de combate humanoide universal Evangelion". Studio Gainax, el estudio original detrás del anime, no opinaba igual que Hideaki Anno. ¿Qué piensas de esta revelación?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!