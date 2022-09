Hermosa cosplayer rinde homenaje a Zero Two de Darling in The Franxx

Zero Two de Darling in The Franxx recibe hermoso cosplay en traje de baño

Según información de Geekmi, Zero Two es considerada uno de los personajes más famosos del anime de mechas y romance, Darling in The Franxx. En esta ocasión, La Verdad Noticias te comparte que una fanática japonesa le dedicó un cosplay que lució prácticamente perfecto.

Para los que no la conocen, Zero-Two es la heroína principal del anime producido por los estudios Trigger y A-1 Pictures. También es un híbrido humano-Klaxo-Sapien y miembro de las Fuerzas Especiales APE.

Zero-Two lucha principalmente como un parásito de élite con el nombre en clave "002" en las líneas del frente. Los fanáticos de la animación japonesa la consideran como un personaje muy llamativo en las batallas y una de las razones por las que el anime Darling in The Franxx tuvo mucho éxito.

Cosplay viral de Zero Two por chica japonesa

El homenaje de cosplay que puedes ver arriba, fue realizado por una joven japonesa y compartido desde su cuenta de Instagram @oripiepie. En la caracterización logramos ver todo el esfuerzo y dedicación que tuvo la cosplayer para convertirse en la heroína 002.

La publicación superó más de 2 mil 800 me gusta al momento de redactar este artículo y recibió miles de elogios como “Trabajo majestuoso”, “Preciosa”, entre otros más. La cosplayer japonesa lució casi idéntica a 002, solo que mostró la versión del traje de piloto como un ajustado leotardo rojo.

Acerca de 002 de Darling in The Franxx

Geekmi describió la personalidad de Zero-Two (002) como “peligrosa a la vez que atractiva y femenina”. También compartieron que la chica es apodada como “Asesina de compañeros” o “Partner Killer”, un sobrenombre de piloto de élite de FRANXX que fue adecuado hasta que ella conoció al protagonista e interés amoroso Hiro (Code:016).

Finalmente, Zero Two es la chica más alta del escuadrón e incluso es más alta que la mayoría de los chicos. 002 tiene el cabello largo y color rosado, con un flequillo que le cubre la frente, un par de cuernos rojos en la cabeza y unos afilados ojos color cian (con delineador rojo). Todavía no sabemos si Darling in The Franxx regresará con una segunda temporada.

