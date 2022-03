Hermosa cosplayer brasileña se transforma en Luffy de One Piece

Hermosa cosplayer brasileña se transforma en Monkey D. Luffy

Según información de Senpai, se dice que la nacionalidad de Luffy viene de Latinoamérica. Esto nos abre la posibilidad de Brasil, y si el protagonista de One Piece fuera una mujer, estamos seguros que luciría como la versión de Fe Galvão "Maria Fernanda".

Fe Galvão es una famosa cosplayer brasileña, cuyos homenajes de cosplay siempre la convierten en la versión perfecta de los personajes en la vida real. En esta ocasión, la artista se hizo viral por su cosplay de Monkey D. Luffy.

La cosplayer presumió en su cuenta de Instagram@fegalvao_ su divertido y carismático homenaje de Luffy, mientras nos mostró la versión femenina del capitán de los Piratas del Sombrero de Paja.

Cosplay de Monkey D. Luffy por Fe Galvão

Fe Galvão combinó un bikini con el saco rojo y un short de mezclilla. Tampoco olvidó el característico sombrero de paja y un maquillaje que recreó la icónica cicatriz de Luffy. Ella tiene diferentes versiones de este cosplay, pero uno de los más recientes lució un top blanco.

La artista también ha compartido cosplays de personajes de anime como Fubiku (One Punch Man), Zero Two (Darling in the FranXX), Marin (My Dress-Up Darling), Mikasa (Shingeki no Kyojin), Nezuko (Kimetsu no Yaiba, entre otros más. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que el anime de Eiichiro Oda inspiró un hermoso cosplay femenino de Kaido.

¿Cuántos capítulos tiene el anime de One Piece?

Foto: Toei Animation

Al momento de redactar este artículo, el anime de One Piece tiene 1012 capítulos emitidos en Crunchyroll, la plataforma de streaming que recientemente se fusionó con Funimation. Finalmente, te recordamos que el manga de Eiichiro Oda continúa su publicación semanal desde la revista Weekly Shonen Jump y la aplicación MANGA Plus de la editorial Shueisha.

