Heaven Official's Blessing estrena en Netflix ¿Tendrá temporada 2?

Esta semana, Netflix ha lanzado dos nuevas y brillantes series de anime: “De yakuza a amo de casa” (Way of the Househusband) y “La Bendición del Oficial del Cielo” (Heaven Official's Blessing). La última serie es un anime chino basado en la novela del mismo nombre de Mo Xiang Tong Xiu.

Si bien es posible que muchos fanáticos ya hayan visto la serie a principios de este año en Funimation, el anime Heaven Official's Blessing finalmente llegó a Netflix el viernes 9 de abril. Lo siguiente es si el anime ha sido renovado o ¿cuando podría haber una temporada 2?

Heaven Official's Blessing Temporada 2

Una buena noticia para los fanáticos de Heaven Official's Blessing es que la serie de anime ha sido renovada para una segunda temporada. Sin embargo, debido a cómo concluyó la temporada 1 y la popularidad de la serie en todo el mundo, no muchos seguidores se sorprendieron demasiado.

Actualmente, Heaven Official's Blessing tiene una puntuación impresionante de 8.3 / 10 en IMDB y 8.34 / 10 en MyAnimeList. Esperamos que el elenco de la temporada 1 repita sus roles en la entrega de la secuela.

No se ha confirmado una fecha de lanzamiento oficial para la temporada 2 de Heaven Official's Blessing, pero los fanáticos deben esperar que la serie de anime regrese a fines de 2021 o principios de 2022.

Heaven Official's Blessing sería el anime chino más popular en Netflix

El problema es que la serie probablemente llegará a los servicios de transmisión internacionales después de que haya concluido la transmisión en Bilibili. Funimation lanzó la serie a principios de este año, con Netflix debutando la serie en abril.

Juntos, esto significa que si la temporada 2 de Heaven Official's Blessing se lanza a fines de 2021 en China, no esperes que la serie se estrene en Funimation hasta principios de 2022. Para los fanáticos de Netflix, es posible que los nuevos episodios debuten hasta abril de 2022.

La Verdad Noticias te actualizará tan pronto como se revele más información sobre la segunda temporada de “La Bendición del Oficial del Cielo”. También te recordamos que la novela china original tuvo un total de 244 capítulos más 4 extras adicionales.

