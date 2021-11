Hayao Miyazaki regresa a Studio Ghibli para una última película

Studio Ghibli sigue siendo uno de los estudios más legendarios que trabajan en el campo de la animación en Japón, y el año pasado vio su última película, Earwig and the Witch (Earwig y la bruja), alejándose de su animación bidimensional tradicional y sumergiéndose en gráficos generados por computadora para este cuento mágico.

Ahora, parece que el prolífico creador Hayao Miyazaki está saliendo de su retiro una vez más para crear una última película para Ghibli, que se confirma que es la adaptación de la popular novela de 1937, "How Do You Live?" y que será la película final para el animador al parecer. Anteriormente, Hayao Miyazaki elogia el trabajo de su hijo en Earwig y la bruja.

¿Cuál es la última película de Hayao Miyazaki?

Hayao Miyazaki adapta la novela "How Do You Live?" a una película

La última película de Hayao Miyazaki es How Do You Live? (¿Cómo vives?) y comenzó a producirse desde el año 2016. El director de El Viaje de Chihiro no tiene una fecha límite para terminar la película y en diciembre de 2020 se confirmó que 36 de los 125 minutos de duración se habían completado.

En una entrevista reciente con The New York Times, Miyazaki describió la próxima película como una "fantasía a gran escala", y el artículo se sumergió en la descripción de la novela original:

"La historia se refiere a un chico de 15 años en Tokio, pequeño para su edad y aficionado a las travesuras, cuyo padre ha fallecido recientemente”. En la traducción al inglés de Bruno Navasky, publicada en octubre, el chico mira hacia la ciudad y es abrumado:

"El yo que mira, el yo que está siendo observado, y además el yo que se vuelve consciente de todo esto, el yo que se observa a sí mismo por sí mismo, desde lejos, todos esos yoes diversos se superpusieron en su corazón, y de repente comenzó a sentirse mareado".

Miyazaki ha estado creando anime durante décadas, ayudando a crear Studio Ghibli en 1985 luego de décadas de trabajo en el campo. Esta no sería la primera vez que Hayao sale de su retiro, habiéndolo hecho antes, aunque ciertamente parece que podría ser la última.

Dentro de Ghibli, el hijo de Miyazaki, Goro Miyazaki, continúa el legado de su padre a través de la dirección de proyectos propios, liderando la película reciente para el estudio en Earwig And The Witch.

En los últimos días, Ghibli ha sido noticia con la adaptación teatral en vivo de Spirited Away, que está programada para aterrizar en Japón y ofrecer una nueva versión de la película clásica que le dio al estudio su primer Oscar a la "Mejor película animada".

Además de esta noticia, Ghibli todavía está trabajando para abrir su propio parque de atracciones, que recreará algunos de los lugares más importantes de sus películas clásicas. Puedes encontrar más información desde el Twitter oficial de Studio Ghibli.

¿Cuántas películas de Studio Ghibli hay en Netflix?

Hay un total de 21 películas de Studio Ghibli en Netflix. En los Estados Unidos, la plataforma de HBO Max se convirtió en el hogar de los clásicos del anime. Algunos de ellos son: Mi Vecino Totoro, Ponyo, Princesa Mononoke y El Viaje de Chihiro.

