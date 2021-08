Hayao Miyazaki elogia el trabajo de su hijo en Earwig y la bruja

Earwig y la bruja (Earwig and the Witch), la primera película animada por computadora de Studio Ghibli, decepcionó a muchos fanáticos del estudio y algunos la describieron como una película encantadora pero, en última instancia, mediocre.

Sin embargo, el icónico animador y director Hayao Miyazaki parece tener una opinión muy diferente, llamándolo "realmente algo". En una entrevista reciente, Hayao Miyazaki habló sobre sus sentimientos sobre la primera exploración de Studio Ghibli en la animación no dibujada a mano.

Si bien se le atribuye la "planificación" de Earwig y la bruja, finalmente no dirigió la película. En cambio, esas responsabilidades recayeron en su hijo Goro Miyazaki. "No había estado pensando en Goro en absoluto", explicó Miyazaki.

"En todo caso, pensé que sería algo imposible para él. Pero a pesar de mis pensamientos, Earwig resultó ser bastante interesante. Creo que usó CG con habilidad. Es realmente algo. Y creo que formaron un buen equipo", comentó el director del premiado El Viaje de Chihiro (Spirited Away), película que celebra su 20 aniversario con nuevo arte en 2021.

Hayao Miyazaki elogia el trabajo de Goro Miyazaki

La relación entre Hayao y Goro Miyazaki a menudo se describe como complicada o incluso tensa. Miyazaki mayor criticó notablemente la primera película de su hijo, Cuentos de Terramar (Tales from Earthsea), diciendo: "Es bueno que Goro haya hecho una película. Con eso, debería parar".

Como tal, parece que su elogio por Earwig y la bruja proviene de un genuino aprecio por los esfuerzos de su hijo. "Es interesante. Ser capaz de decir, simplemente, 'Es interesante', realmente es algo bueno. No 'Esta parte es interesante', sino simplemente 'Es interesante'. Creo que transmite correctamente la energía del trabajo original ", afirmó Hayao.

"Goro se aferró a su determinación de hacer la película, así que resultó muy bien. Realmente no importa que sea mi hijo, ¿verdad? Al ser CG, no dibujar con lápices, libérelo", agregó el director de 80 años. La Verdad Noticias te recuerda que la película How Do you Live? de Hayao Miyazaki está a mitad de camino.

Hayao Miyazaki no solo elogió a su hijo y al CG de las películas, sino que también expresó un cariño genuino por el protagonista Earwig. "Sería genial si pudiera expresarlo con palabras, pero es su corazón fuerte ... Earwig tiene una fuerza que no se agita", dijo.

"Ella tiene una pelea dura y larga, pero no es como si estuviera gritando y gritando. Es flexible y prueba todo tipo de métodos diferentes ... pero también hay humor. Algo sobre eso, para mí ... es tan irónico, pero también realmente interesante", comentó Hayao.

Earwig y la bruja es una película educativa

Portada oficial de la película "Earwig y la bruja"

Hayao Miyazaki argumentó que el público moderno puede aprender mucho de Earwig, diciendo: "Cuando se enfrenta a la animosidad, mucha gente colapsa emocionalmente y se encoge. Pero Earwig no pierde su brillo. Ella es fuerte, pero amigable. Ella encuentra la manera de superar las dificultades …”

Miyazaki continuó: “Es difícil vivir en nuestro mundo, pero no importa lo difícil que se ponga, encuentras una grieta y la abres. Haces amigos y sigues viviendo. ¿No es eso lo que más falta en estos días?" continuó preguntando. Si te preguntabas cuáles son las películas de Goro Miyazaki, te compartimos que son 3 más una serie de televisión.

"Esa fuerza. Se suponía que todos teníamos esa fuerza en tiempos difíciles. Se suponía que íbamos a tener diferentes caras para diferentes momentos, pero es como si la hubiéramos perdido. Ahora la idea es que tener una mirada desconcertada o antipática en tu rostro es honesto y que ser así de honesto es bueno. Pero eso solo hace que sea más difícil vivir", finalizó el padre de Goro Miyazaki.

¿Dónde ver Earwig y la bruja?

Todavía no tiene una fecha de estreno en Latinoamérica. Sin embargo, la película Earwig y la bruja está disponible para ver en HBO Max (Estados Unidos). Earwig and the Witch se basa en una novela de la autora Diana Wynne Jones, quien también escribió la novela El Increíble Castillo Vagabundo (Howl's Moving Castle); de la cual Hayao Miyazaki creó una película en 2004.

