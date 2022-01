Hayao Miyazaki, el genio de la animación, celebró su cumpleaños número 81.

Este 5 de enero de 2022, el director, productor, guionista, autor y mangaka Hayao Miyazaki celebró su cumpleaños número 81. La cuenta oficial de Studio Ghibli, el estudio de animación que confundió, publicó una actualización especial con una imagen de Miyazaki acompañada del siguiente mensaje:

“El Sr. Miyazaki abre un documento. Empleado: ‘Sr. Miyazaki, ¿necesita una copia de eso?’. Miyazaki: ‘No, creo que esto es una oportunidad única en la vida, y así la recordaré siempre. Si le haces una copia, su alma se perderá’”.

Incluso, el estudio ya había publicado una foto de Miyazaki en Año Nuevo, acompañada de lo siguiente: “Hayao Miyazaki está trabajando actualmente en un nuevo largometraje de animación. A partir del sábado 23 de abril, habrá una exposición sobre Toshio Suzuki y Ghibli en el Museo de la Cultura de Kioto, y en otoño se abrirá el Parque Ghibli en la Prefectura de Aichi. Estamos deseando darles la bienvenida al parque, y la construcción avanza a buen ritmo en las obras”.

Hayao Miyazaki y su relación con la animación

En el año de 1963, Miyazaki se sumó a las filas de los estudios Toei Animation y laboró como animador in-betweener, hasta su colaboración con el director Isao Takahata. Posteriormente, participaría en la fundación de Studio Ghibli en 1985, desde donde ha dirigido numerosos largometrajes que se convirtieron en grandes éxitos en Japón.

Su largometraje, “El Viaje de Chihiro” se convirtió en la película con mayor recaudación en toda la historia del cine de Japón en su momento, y fue galardonada con un Premio de la Academia (Premio Óscar) como “Mejor Película de Animación”.

Hayao Miyazaki prepara su última película

Hayao Miyazaki anunció que se retiraba en 2013, pero parece que no sabe cómo vivir sin el cine. El maestro de anime japonés está preparando su última película (y ahora de verdad) llamada 'How do you live?' (en español, '¿Cómo vives?'), que desde Studio Ghibli acaban de describir como "una fantasía a gran escala".

La Verdad Noticias informa que, al parecer, la despedida del director hará honor a su legado de mundos mágicos y aventuras trepidantes, desde 'Nausicaä del Valle del Viento' hasta 'Ponyo en el acantilado'.

