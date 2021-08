Hayao Miyazaki de Studio Ghibli tendrá su propio catálogo por el Academy Museum

El Academy Museum of Motion Pictures y DelMonico Books anunciaron que están editando un catálogo ilustrado que documenta la histórica carrera de Hayao Miyazaki. El catálogo ilustrado contará con comentarios de otras obras de la industria cinematográfica, así como imágenes de arte de producción que nunca se han visto fuera de Studio Ghibli.

Según lo informado por Anime News Network, el catálogo a todo color de 288 páginas contará con un prólogo del cofundador y productor de Studio Ghibli, Toshio Suzuki. El libro profundizará en la obra de Miyazaki y también contará con comentarios de otros veteranos y expertos de la industria de la animación.

El catálogo incluye obras del director de operaciones de Pixar, Pete Docter, la curadora del museo Jessica Niebel y el crítico de cine Daniel Kothenschulte. De igual forma, La Verdad Noticias te recuerda que Studio Ghibli y Hayao Miyazaki continúan trabajando pese al COVID-19 en su nueva película How Do You Live? (sin fecha de estreno).

¿Cuándo sale el catálogo de Miyazaki?

El libro de Miyazaki será el primero de 3

El catálogo se lanzará el 7 de septiembre a través de la tienda del Museo de la Academia y será distribuido en todo el mundo por DAP Artbook. El libro de Miyazaki es solo el primero de los tres catálogos que el Museo planea publicar.

Los otros dos libros están dedicados al director de Do The Right Thing, Spike Lee, y al director español Pedro Almodóvar, quien ganó el Oscar por “Todo sobre mi madre” (1999) y “Hable con ella” (2002).

El lanzamiento del catálogo precederá a la apertura frecuentemente retrasada del museo el 30 de septiembre. El Museo de la Academia de Cinematografía celebra la historia de casi un siglo de los Oscar, y una de sus primeras exhibiciones estará dedicada a explorar las obras de Miyazaki.

Recordemos que el cineasta de Studio Ghibli ganó un Premio de la Academia por El Viaje de Chichiro, la Mejor Película de Animación en 2003. Miyazaki también es reconocido por éxitos como La Princesa Mononoke, Ponyo, El Increíble Castillo Vagabundo y Totoro.

La exhibición contará con más de 200 bocetos conceptuales, guiones gráficos, celdas de animación y otros materiales de producción de la carrera de Miyazaki que nunca se han visto fuera de Studio Ghibli. Además, el Museo proyectará todas las películas del aclamado director de anime durante los meses de octubre y noviembre.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció por primera vez los planes para el museo de Los Ángeles en 2012. El museo originalmente estaba previsto para abrir en 2017, pero se ha enfrentado a casi cinco años de retrasos. La exhibición de Miyazaki se anunció originalmente en 2018. La gala de apertura del museo está programada actualmente para el 5 de septiembre.

¿Cuál es la última película de Hayao Miyazaki?

"How Do You Live" - Nueva película de Studio Ghibli

La última película de Hayao Miyazaki es ¿Cómo Vives? (How Do You Live?), pero aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada. La película está basada en una novela de 1937 de Yoshino Genzaburo y es una de las favoritas del director. Studio Ghibli informó en Twitter, que comenzó la producción en 2016 y estiman que pasarán otros tres años antes de su estreno.

