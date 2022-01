Hayao Miyazaki de Studio Ghibli necesita encontrar una importante herramienta

Miyazaki de Studio Ghibli necesita encontrar una importante herramienta

Studio Ghibli se está moviendo hacia los tiempos modernos, pero cuando se trata de animación dibujada a mano, no hay nadie tan aficionado como Hayao Miyazaki. El ícono ha hecho algunas de las películas de Japón a mano y, a menudo, se lo considera un animador legendario por su oficio.

Y ahora, Miyazaki está pidiendo ayuda para encontrar una herramienta especial, ya que su fiel borrador se ha dado por vencido. Studio Ghibli envió la súplica al mundo cuando apareció en el Twitter oficial el otro día. Fue allí donde la página oficial preguntó a los fanáticos si sabían dónde encontrar o arreglar un borrador eléctrico como el que ama Miyazaki.

Hayao Miyazaki pide ayuda en redes sociales

Foto: @JP_GHIBLI Studio Ghibli en Twitter

"El amado borrador eléctrico ideal de Miyazaki que ha usado durante muchos años lo ha tenido", dice el tuit. "Le han dicho que ya no se fabrica. No usa baterías y la carga se realiza con un soporte en lugar de un cable de carga. ¿Hay algo que se pueda hacer? Si alguien sabe de un borrador eléctrico que esté cerca a este, por favor háganoslo saber!"

Como puedes imaginar, los fanáticos se apresuraron a enviar ayuda a Studio Ghibli porque cuando Miyazaki te pide ayuda, se la das. Algunos fanáticos encontraron modelos similares de hace años. Y un fan incluso encontró una versión usada exacta del borrador eléctrico de Miyazaki que se vendió desde entonces.

No se sabe si Studio Ghibli compró el artículo, pero si lo hizo, deseamos lo mejor para Miyazaki y su nueva herramienta. Por supuesto, el director lo va a necesitar, ya que salió de su retiro hace años para trabajar en su última película y continúa trabajando en How Do You Live? estos días.

El artista va a necesitar un borrador para pasar, así que si puedes conseguirle este borrador a Miyazaki, ¡házselo saber lo antes posible! La Verdad Noticias te recuerda que Hayao Miyazaki, el genio de la animación, celebró su cumpleaños número 81 el pasado 5 de enero.

¿Cuál fue la última película del Studio Ghibli?

La última película estrenada del Studio Ghibli es Earwig y la Bruja (2020), y fue dirigida por el hijo de Hayao Miyazaki, Goro. Finalmente, recordamos que puedes ver muchas películas de Studio Ghibli en Netflix Latinoamérica.

