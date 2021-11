Hayao Miyazaki de Studio Ghibli explica a quién pertenecen sus películas

Studio Ghibli se conoce como uno de los estudios de animación más queridos de Japón y por una buena razón. Desde Mi Vecino Totoro hasta La Tumba de las Luciérnagas, la compañía ha ayudado a dar vida a algunas de las mejores películas del anime.

Por supuesto, pocos pueden compararse en popularidad con El Viaje de Chihiro, pero el director Hayao Miyazaki no quiere que nadie actúe territorialmente sobre la película. De hecho, Miyazaki no está convencido de que sea dueño de todo Spirited Away.

El director le dijo a su colaborador Toshio Suzuki que la película pertenece a todos, y los fanáticos se sienten muy blandos por el dicho sabio. Anteriormente, La Verdad Noticias compartió el por qué La Tumba de las Luciérnagas es un anime para reflexionar y en esta ocasión exploramos más de Hayao Miyazaki.

Hayao Miyazaki habla de El Viaje de Chihiro

Foto: Hayao Miyazaki "El Viaje de Chihiro"

La revelación vino de segunda mano de Toshio Suzuki, ya que Miyazaki es famoso por no estar interesado en los eventos de los medios. El productor y cofundador de Studio Ghibli habló en una conferencia de prensa para la primera obra teatral de Spirited Away.

Fue allí donde Suzuki compartió la opinión de Miyazaki sobre el proyecto, y el director no tuvo reparos en ceder el control. "Ya dejé ir [El viaje de Chihiro ]. Fue creado con el apoyo de tanta gente, por lo que no me pertenece. Es de todos", compartió Miyazaki con Suzuki cuando se realizó la obra de acción en vivo lanzada por primera vez.

Ahora, varios meses después, Spirited Away está haciendo su debut en el escenario, y los fanáticos tienen curiosidad por ver cómo será la adaptación. Mientras tanto, puedes ver la película original de El Viaje de Chihiro en Netflix.

Por supuesto, este no es el primer título de Studio Ghibli en obtener un cambio de imagen de este tipo. Nausicaa del Valle del Viento se sometió a tal toma hace un tiempo. La producción de kabuki obtuvo excelentes críticas de los fanáticos, por lo que puede ver por qué el listón de Spirited Away es tan alto.

Y afortunadamente para el equipo, Miyazaki les ha dado a los fanáticos su bendición para abordar la historia de Chihiro. Si estás en Japón, no querrás perderte el debut en el escenario de Spirited Away cuando llegue a Tokio.

¿Cuál fue la última película del Studio Ghibli?

La última película estrenada fue Earwig y la bruja (2021), dirigida por el hijo de Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki. Ghibli ha abordado muchas historias queridas desde su creación, pero pocas están a la altura de la historia que se encuentra en El Viaje de Chihiro.

En lugar de tomar prestadas historias de novelas infantiles o folclore, Miyazaki escribió El Viaje de Chihiro como un guión completamente original. De principio a fin, el director tiene sus huellas dactilares por toda la película.

Pero después de todos estos años, Hayao Miyazaki entiende que Spirited Away pertenece a los fanáticos tanto como a él. Finalmente, te recordamos que puedes seguir a Studio Ghibli desde su Twitter oficial. ¿Qué opinas de la versión de Miyazaki de El Viaje de Chihiro?

