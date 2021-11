¿Hay más traidores en la escuela de My Hero Academia?

El manga de My Hero Academia parece haber revelado al traidor que causó misterio a lo largo de la serie hasta ahora, pero con tanto cuidado como All For One, la pregunta más importante es si solo hay un traidor escondido en el colegio. ¿Podría haber más?

A medida que el Acto Final de la serie de manga original de Kohei Horikoshi continúa acelerando hacia su final, los héroes y villanos se están preparando para lo que probablemente será la guerra final que estallará en la serie en su conjunto.

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers importantes. Te recomendamos ponerte al día con el manga My Hero Academia en MANGA Plus, la aplicación oficial de la editorial Shueisha. El traidor de la escuela UA se revela al final del capítulo 225.

¿Qué pasó en My Hero Academia?

La pelea entre All For One, Tomura Shigaraki y Star y Stripe en el manga MHA, terminó comprándoles a los héroes un tiempo precioso mientras el cuerpo de Shigaraki se recupera de los reveses inesperados causados por el acto final de New Order.

All For One luego reveló que si bien su primer plan se había retrasado y su fusión actual se había retrasado un poco, es hora de promulgar uno de los muchos otros planes de contingencia que ha estado implementando para cualquier resultado final al activar su traidor dentro de UA Academy.

Pero, con un estratega como All For One, no tendría sentido que la identidad de su traidor en UA fuera solo una. ¿Pero qué opinas? ¿Podría haber más de un traidor escondido dentro de la escuela de Izuku?

¿Quién es el espía en Boku no Hero?

Toru Hagakure sería la traidora de My Hero Academia

El espía en Boku no Hero Academia es Toru Hagakure. En el capítulo 335 de la serie, All For One le explica a Dabi que, si bien su plan actual podría haberse descarrilado, ha estado planeando una serie de rutas diferentes hacia su objetivo final.

Explica que comienza a planificar con años, e incluso con décadas de anticipación, para poder usar un cierto plan de contingencia para eventualmente llegar a la ruta que lo lleva a su objetivo final.

Se jacta de que como parte de esta planificación significa que tiene "amigos de sobra" y los momentos finales del capítulo revelan que se está refiriendo a la traidora Toru Hagakure, también conocida como Invisible Girl de la Clase 1-A en UA.

Pero "amigos" es una palabra interesante para usar aquí. Porque si bien podría ser All For One tímidamente agregando algo de sabor a su discurso, también podría estar vinculado a los diversos planes y rutas que había mencionado antes.

Tendría sentido que este villano tuviera más de una planta dentro de UA Academy, y es probable que no se conozcan entre sí en este caso. Muchos fans parecen haber predecido a Hagakure, pero también hicieron varias teorías sobre ¿Quién es el traidor de la UA?

Todavía hay varios misterios que deben resolverse sobre el traidor, como por qué All For One tuvo un acceso tan rápido al cuerpo del joven Shirakumo, y no tendría mucho sentido que Hagakure sea quien lo transmitió, porque ella es una estudiante joven en la escuela de My Hero Academia.

