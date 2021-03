Hatsune Miku lucha contra COVID-19 junto al gobierno japonés y Ensemble Stars!

Para ayudar a concientizar sobre COVID-19, la Oficina para el Control de Enfermedades del Nuevo Coronavirus del gobierno japonés ha anunciado que se están asociando con Hatsune Miku y Ensemble Stars!.

La campaña contará con ambas franquicias en carteles en todo Japón. Estos carteles vienen con el hashtag #KeepSafeFor para difundir las pautas de seguridad de COVID-19. También informan al público sobre cinco situaciones de alto riesgo en las que la transmisión de coronavirus es muy posible.

Hatsune Miku alerta de situaciones de riesgo como beber alcohol en reuniones sociales, fiestas largas con grupos grandes, conversar con otros sin usar cubrebocas, vivir juntos en un espacio pequeño y cambiar de lugar. La Verdad Noticias te comparte los carteles a continuación:

Foto: Office for Novel Coronavirus Disease Control

Foto: Office for Novel Coronavirus Disease Control para Ensemble Stars!

¿Quién es Hatsune Miku?

Hatsune Miku es conocida como una ídolo virtual o diva digital de origen japonés. Pero en realidad es el primer sonido del futuro. Como quieras llamarla, si estás familiarizado con la escena musical japonesa o especialmente con la escena de los sintetizadores vocales de principios del siglo XXI, no puedes decir que no has oído hablar de ella.

Su popularidad llevó a Vocaloid como software a la conciencia del público en general, especialmente después de que los videos comenzaron a llegar al oeste a través de YouTube. Actualmente, Miku es un ícono de la cultura japonesa.

Desde 2007, Hatsune Miku ha crecido desde sus orígenes como programa de sintetizador. Más que cualquier otro Vocaloid, ella ha hecho anuncios, entrevistas, colaboraciones, videos y su estado en constante cambio la convierte en una de las pioneras de la era virtual.

Sobre COVID-19 en Japón

Las vacunas finalmente llegan a países de todo el mundo, pero la pandemia de COVID-19 sigue siendo un gran problema de salud e incluso Japón sigue teniendo problemas para combatir la contingencia. Por lo tanto, lanzar una campaña publicitaria con Hatsune Miku, busca concientizar a la población sobre los cuidados adecuados.

