Hanyou no Yashahime lanza nuevo tráiler de la temporada 2

Hanyou no Yashahime (Yashahime: Princess Half-Demon) está promocionando lo que vendrá en la segunda temporada con un nuevo tráiler de The Second Act. Los fanáticos pueden haber notado cuántas franquicias clásicas de manga y anime han regresado a la pantalla en los últimos años.

Rumiko Takahashi lidera este paquete de muchas maneras. Las obras de la famosa creadora han tenido importantes resurgimientos, como la nueva serie Urusei Yatsura ahora en desarrollo, y todo esto comenzó con el regreso de la serie clásica Inuyasha para una nueva secuela que tendrá lugar después de los acontecimientos de esa primera serie.

Yashahime: Princess Half-Demon ahora está avanzando en la segunda temporada y se está preparando para comenzar su segundo curso de episodios como parte del calendario de anime de invierno de 2022.

Para promocionar lo que ha sucedido antes y provocar un poco de lo que vendrá después para Towa, Setsuna y Moroha, el YouTube oficial de VIZ Media ha lanzado un nuevo tráiler de Yashahime: Princess Half-Demon The Second Act.

¿Dónde ver los capítulos de Hanyou no Yashahime?

Si querías ver la secuela/spin-off de Inuyasha por ti mismo, Yashahime: Princess Half-Demon ahora se transmite con Crunchyroll, Funimation y Hulu. VIZ Media describe oficialmente la serie como tal:

"¡Las hijas de Sesshomaru e Inuyasha emprenden un viaje que trasciende el tiempo! En el Japón feudal, las gemelas Half-Demon Towa y Setsuna se separan durante un incendio forestal”.

“Mientras la buscan desesperadamente hermana menor, Towa se adentra en un túnel misterioso que la envía al Japón actual, donde el hermano de Kagome Higurashi, Sota, y su familia la encuentran y la crían”.

“Diez años después, el túnel que conecta las dos eras se ha reabierto, lo que le permite a Towa reunirse con Setsuna, quien ahora es un Demon Slayer que trabaja para Kohaku. Pero para sorpresa de Towa, Setsuna parece haber perdido todos los recuerdos de su hermana mayor”.

“Acompañadas por Moroha, la hija de Inuyasha y Kagome, las tres jóvenes viajan entre las dos eras en una aventura para recuperar su pasado perdido". La Verdad Noticias te recuerda que Yashahime es una de las series de anime llegan a Funimation.

¿Inuyasha se reúne con su hija Moroha?

Imagen: Sunrise / Yashahime: Princess Half-Demon

Hanyou no Yashahime adelanta la tan esperada reunión de Inuyasha y Moroha en el episodio 15 del anime temporada 2. Lo siguiente es una batalla entre las familias de Sesshomaru e Inuyasha vs Kirinmaru.

