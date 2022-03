Hanyou no Yashahime es tendencia por el Episodio 47

Moroha, Towa y Setsuna están listas para el enfrentamiento final y liberar a Rion de Grim Butterfly en el Episodio 47 de Hanyou no Yashahime (Yashahime: Princess Half-Demon). El nuevo episodio se titula "Padre e hija". ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers.

El avance oficial del episodio 47 muestra a Kirinmaru desafiando a Sesshomaru en un duelo. En otra parte, Towa, Setsuna y Moroha están tratando de cortar los hilos que mantienen a Rion dentro de Grim Butterfly.

Recordemos que la temporada 2 mostró la tan esperada reunión de Inuyasha y Moroha. Ahora es tiempo para Rin y sus hijas. En un momento del episodio 47, se le pide a Towa que no use el Zanseiken contra Rion y las princesas mitad demonio instan a Rion a luchar y forjar su futuro con su propia fuerza.

Sesshomaru demostrando quien manda en el capítulo de hoy ⚔️#HanyoNoYashahime pic.twitter.com/ixUBRXbIRE — Monserrat Sánchez ✨ (@scarlettmonser8) March 12, 2022

En el último episodio, titulado "La sombría mariposa de la desesperación", Osamu Kirin se arrodilló ante Rion y le pidió que se embarcara en un nuevo viaje. Rion, que estaba atrapada dentro de Grim Butterfly, no tenía control sobre su cuerpo o mente.

Mientras tanto, Osamu anunció que era hora de matar a todos los demonios innecesarios de este mundo. Y Grim Butterfly comenzó a acabar con los demonios en su vecindad inmediata.

Moroha notó que la mariposa estaba absorbiendo a los demonios y que necesitaban actuar antes de que las cosas se salieran de control. Mientras tanto, Grim Butterfly comenzó a volar hacia la isla Mamiana.

Takechiyo temía que si la mariposa llegaba allí, las cosas irían de mal en peor. Inuyasha decidió tomar el asunto en sus propias manos y resolverlo de una vez por todas usando Meido Zangetsuha.

“Towa, Setsuna y Moroha deben salvar a Rion, quien ha vinculado su destino con Grim Butterfly, pero Osamu Kirin se interpone en su camino. Kirin declara que él y Rion deben reinar sobre el mundo para lograr la verdadera paz”, se lee en la sinopsis oficial del Episodio 46, según la plataforma Crunchyroll (actualmente con la temporada 1 de Yashahime) en Latinoamérica).

Foto: Sunrise / Hanyou no Yashahime

El elenco del anime Yashahime: Princess Half-Demon incluye a Azusa Tadokoro como Moroha, Sara Matsumoto como Towa, Mikako Komatsu como Setsuna, Ai Fairouz como Takechiyo, Kappei Yamaguchi como Inuyasha, Ken Narita como Sesshomaru, Mamiko Noto como Rin, Ryohei Kimura como Kohaku.

Takehiro Urao como Hisui, Hitomi Ueda como Gyokuto, Hiroki Yasumoto como Konton, Tsuyoshi Koyama como Hisui, Makoto Yasumura como Miroku, Noriko Hidaka como Spirit of the Tree of Ages, Aya Gomazuru como Kin'u, Asako Dodo como Grammy y Maaya Sakamoto como Zero.

El Episodio 47 de Hanyou no Yashahime está programado para transmitirse el sábado. El episodio se transmitirá en Crunchyroll, Hulu y Funimation en japonés con subtítulos en español.

