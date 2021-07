Hajime Isayama de Attack on Titan confirma Teoría del Bucle Temporal

La historia de Attack on Titan se extendió a lo largo de cientos de años, documentando la guerra entre los Eldianos y el mundo que no tenía la capacidad de transformarse en terroríficos gigantes, y una entrevista reciente les ha dado a los fanáticos una idea de los pensamientos de Hajime Isayama sobre el "Time Loop Theory".

Esta Teoría del Bucle Temporal pensada por fanáticos, dice que el mundo del Regimiento Scout está atrapado en un bucle de tragedia en el que la guerra y la muerte plagarán el mundo de la serie mucho después de la batalla entre la isla de Paradis y la nación de Marley llegará a su fin.

En una entrevista reciente con el editor del manga oscuro Attack on Titan, Shintaro Kawakubo, se reveló que el propio creador Hajime Isayama conocía la "Teoría del Bucle Temporal" y tenía algunas ideas sobre cómo los fanáticos deberían ver la idea de un bucle cuando se trataba de la mayor parte de la serie y el final de la franquicia.

Teoría del Bucle Temporal en Shingeki no Kyojin

"Creo que la Teoría del Bucle Temporal era una de las cosas que preocupaban a Isayama. Desde el primer capítulo, había una descripción que me hizo pensar en un bucle, pero si realmente se tomara como un bucle, algunas personas se sentirían decepcionadas”, comentó Kawakubo.

“Sin embargo, a medida que la historia de Ymir, el fundador, continúa desarrollándose, hay cosas que no se pueden cambiar, o más bien, hay cosas que existen como un poder. Pero entonces, ¿cómo se sentiría el lector si esto se dibujara de una manera que haga ¿Parece un bucle”, agregó el editor de Shingeki no Kyojin.

“Ya sea un bucle o no, me pregunto qué pasará si la gente piensa que es un bucle o está bien si la gente piensa que es un bucle? No puedo decir que es un bucle y puedo ‘no decir que no es un bucle. Depende de los lectores decidir", finalizó Kawakubo.

¿Cuándo terminó el manga Attack on Titan?

Foto: Kodansha - Portada volumen final del manga SNK

El capítulo final del manga llegó el 9 de abril de 2021, pero el propio Isayama agregó algunas páginas adicionales al material impreso como parte de un "Director's Cut", lo que definitivamente dio más credibilidad a la idea de que un bucle de tiempo estaba actualmente en su lugar.

Con el anime listo para regresar a principios del próximo año para terminar la adaptación animada de Studio MAPPA, está claro que Attack on Titan de Hajime Isayama está listo para terminar con una explosión.

