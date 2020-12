Haikyuu dará el salto del anime a los escenarios con una obra de teatro

Una nueva noticia que dará felicidad a los fanáticos de las estrellas de voleibol del Instituto Karasuno, además del lanzamiento de la segunda parte de la cuarta temporada del anime hace unos meses, es el anuncio de una nueva obra teatral basada en Haikyuu.

El anime de Haikyuu dará el salto a los escenarios de la mano de una obra teatral.

En el Twitter de una famosa compañía encargada de esta representación teatral de Haikyuu no solo se ha revelado el póster, sino que también un pequeño avance de esta, llamada “Hyper Projection Engeki Haikyu !! Itadaki no Keishoku 2 ”.

Esta obra de teatro basada en el anime de Haikyuu tiene previsto estrenarse los días 20 y 21 de marzo en Tokio, los días 3 y 4 de abril en Miyagi, en Osaka del 9 al 11 de abril, en Hyogo el 17 y 18 de abril, en Fukuoka los días 23 y 24 de abril y, nuevamente, en Tokio del 29 de abril al 9 de mayo de 2021.

El exito de la franquicia de Haikyuu

El surgimiento de una obra teatral inspirada en el anime no es de extrañarse, puesto que Haikyuu es también el cuarto manga más vendido en el 2020, según el medio nipón Oricon, solo detrás de obras como Kimetsu no Yaiba, Kingdom y One Piece, con un total de 7.212.088 copias vendidas.

Te recomendamos leer: Haikyuu: La nueva temporada ya salió ¡y tiene nuevo opening!

Hasta el momento los fans han llegado al penúltimo capítulo de la cuarta temporada dónde pudieron ver cómo será la revancha, con un enfrentamiento entre Karasuno e Inarizaki. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta serie para traerte lo más reciente.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!