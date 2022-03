Hackeo a Toei Animation retrasó episodios de One Piece y más series de anime

Toei Animation se ha topado con un pequeño inconveniente, ya que el estudio responsable de One Piece, Dragon Ball Super, Digimon, Dragon Quest y más series de anime, recientemente fue pirateado por un tercero. Este hackeo provocó la pérdida de varios lanzamientos de esta semana.

A través de una serie de anuncios, parece que los fanáticos del anime tendrán que esperar una cantidad de tiempo indefinida para ver el regreso de los Piratas del Sombrero de Paja y otros personajes que caen bajo el estandarte del gigante animación japonesa, ya que el truco aparentemente fue un fuerte golpe para Toei.

El sitio web oficial One Piece publicó la siguiente declaración sobre los próximos episodios de Luffy y los Piratas del Sombrero de Paja: "Como anunció Toei Animation Co., Ltd. a las 11:00 el 11 de marzo (viernes), la red interna de Toei Animation Co., Ltd. recibió acceso no autorizado de un tercero el 6 de marzo (domingo) y la red interna del sistema”.

Aviso oficial de One Piece por el hackeo a Toei Animation

“Algunos se han detenido. Nos gustaría informarle que el impacto de esto ha obstaculizado el progreso de la producción del programa y afectará los horarios de transmisión futuros. Le informaremos sobre el horario de transmisión después del 20 de marzo (domingo) en el portal oficial de One Piece sitio ‘ONE PIECE.com’ y varios SNS oficiales de One Piece”.

“Nos disculpamos profundamente con todos los espectadores que esperan la transmisión semanal. Haremos todo lo posible para restaurar las aventuras de Luffy y los Piratas del Sombrero de Paja lo antes posible. Gracias por su comprensión".

La serie de televisión actual de Digimon, Digimon Ghost Game, también compartió una actualización similar a través de la cuenta oficial de Twitter de la serie, indicando que la serie estaría en pausa mientras Toei Animation trabajaba en el reciente hackeo:

"Gracias por ver siempre 'Digimon Ghost Game'. Nos gustaría informarles que puede haber algunos cambios en el futuro horario de transmisión. Nos disculpamos profundamente con todos los espectadores que esperan con ansias la transmisión semanal".

Fans de Digimon yendo a buscar al hacker de Toei Animation para tratar de recuperar lo que se perdió de Ghost Game: ... pic.twitter.com/QxqbAS2khD — Hiro (@HiroEMRx) March 11, 2022

One Piece y Digimon ya estaban programados para retrasarse esta semana, específicamente el 13 de marzo, gracias a la cobertura del maratón femenino de Nagoya. Pero parece que el truco fue lo suficientemente significativo como para que el regreso del 20 de marzo no fuera posible.

¿Qué opinas de estos retrasos dentro del mundo del anime? Anteriormente, Toei Animation canceló a YouTuber con 150 videos de anime y miles de fanáticos se unieron en solidaridad del influencer. La Verdad Noticias te recuerda que la información del hackeo a Toei se dio a conocer en su sitio web oficial.

