HUNTER x HUNTER comparte actualizaciones de sus nuevos capítulos

Han pasado varios años desde que los fanáticos recibieron un nuevo capítulo de uno de los manga más grandes que se ejecutan hoy, HUNTER x HUNTER. En esta ocasión, La Verdad Noticias te comparte avisos importantes sobre la continuación del manga.

Al insinuar el regreso de la serie a través de una nueva cuenta de Twitter, el creador Yoshihrio Togashi se ha convertido en el artista de manga más seguido del mundo hoy en día gracias en parte a un flujo constante de actualizaciones sobre el regreso de la serie.

Ahora, el mangaka de la obra HUNTER x HUNTER ha brindado a los fanáticos una nueva actualización masiva que comparte el estado de algunos de los nuevos capítulos que finalmente traerán de regreso a Gon y compañía.

¿Qué pasó con HUNTER x HUNTER manga?

Portada del manga HUNTER x HUNTER Vol. 1

El último capítulo nuevo del manga HxH continuó la historia del Succession Contest Arc y se publicó en Weekly Shonen Jump en 2018, lo que significa que han pasado alrededor de cuatro años desde que los fanáticos se sumergieron en este mundo de cazadores.

A pesar de una pausa tan larga, el mangaka Togashi no ha dado ninguna pista de que la serie llegará a su fin, aunque si fuera así, estaría en buena compañía como One Piece, My Hero Academia y Black Clover.

La historia actual ve a varios miembros de la realeza luchando para llegar a la cima de la cadena alimenticia y luciendo algunos poderes sobrenaturales serios en el proceso. Anteriormente, Yoshihrio Togashi dio a conocer una preocupante actualización de su salud.

Actualización del manga HUNTER x HUNTER

El 23 de agosto de 2022, Yoshihiro Togashi recurrió a su cuenta oficial de Twitter para compartir algunas actualizaciones importantes sobre los capítulos 393 a 399 de HUNTER x HUNTER, aunque aún no se ha revelado una fecha de lanzamiento específica para el capítulo más nuevo:

No393... Finalización de la especificación de recuperación.

No394... Manuscrito de efecto de fondo devuelto. Mi trabajo en progreso.

No395…Esperando regreso.

No396…Esperando regreso.

No397…Esperando regreso.

No398... Completé la creación de mi fondo de globo de borde. Esperando a que se devuelva el efecto de fondo.

No399... Estoy creando mi efecto de fondo de globo de borde.

Si bien el manga está listo para regresar con nuevos capítulos , la adaptación al anime no ha insinuado que regresará pronto. El último episodio nuevo de la serie de anime de Studio Madhouse llegó en 2014, cerrando la adaptación a través del Arco Electoral que siguió al devastador Arco Chimera Ant.

Si el anime HUNTER x HUNTER regresa algún día, tendrá muchas historias que aún no se han adaptado a la pantalla chica. ¿Qué es lo que más te emociona ver en el regreso de Gon y demás personajes?

