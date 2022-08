Gundam: The Witch from Mercury anuncia lanzamiento mundial

Octubre es un mes gigante para el anime. Con el regreso de My Hero Academia, Bleach, Mob Psycho 100 y Spy x Family este otoño, los fanáticos del anime también se están preparando para la llegada del próximo capítulo del universo Gundam, Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury.

Con la primera protagonista femenina de la serie hasta la fecha, el próximo capítulo de la serie de anime mecánico más popular ha revelado cuándo los fanáticos pueden esperar un lanzamiento global para el primer episodio. Por suerte, llegará antes del ajetreado mes que es octubre.

Antes de la llegada completa de esta nueva animación japonesa de Gundam, se lanzará un episodio de prólogo que brinda a los fanáticos una mejor idea del universo y los mecanismos que están ayudando a impulsar la serie.

Si bien el episodio ya se estrenó en Japón en Gundam Yokohama Factory, el mismo lugar que alberga el Walking Gundam de tamaño real, los fanáticos pueden esperar que el prólogo de la nueva serie llegue el 1 de septiembre.

El episodio en sí estará disponible en el canal oficial de Youtube de Gundam, que alberga una serie de episodios antiguos de las páginas de la serie Mobile Suit Gundam y también comparte bastante contenido original de la franquicia.

Visual del anime Gundam: The Witch from Mercury

Si no sabe mucho sobre el próximo capítulo de Gundam: The Witch From Mercury, la serie publicó una descripción oficial del próximo capítulo de la franquicia de robots: "Una era en la que una multitud de corporaciones han ingresado al espacio y han construido un enorme sistema económico”.

“Una chica solitaria del remoto planeta Mercurio se transfiere a la Escuela de Tecnología Asticassia, dirigida por el Grupo Beneritt, que domina la industria de los trajes móviles. Su nombre es Suletta Mercurio. Con una luz escarlata ardiendo en su corazón puro, esta niña camina paso a paso a través de un mundo nuevo".

Si bien esta es la próxima gran serie de anime para la serie Mobile Suit , hay muchos proyectos de Gundam en proceso para el futuro, incluida la película de acción en vivo de Netflix junto con la secuela de Hathaway's Flash.

¿Estás emocionado por la llegada The Witch from Mercury? No dude en hacérnoslo saber en los comentarios. La Verdad Noticias te seguirá informando más detalles del nuevo anime de Gundam: The Witch from Mercury en el futuro.

