Gundam Hathaway's Flash revela nueva fecha de lanzamiento de verano

El mundo del anime, como tantas otras industrias del entretenimiento , se vio muy afectado por la pandemia del coronavirus, y Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash tuvo que retrasarse varias veces como resultado de COVID-19, pero parece que su estreno está cerca.

Centrándose en un personaje promocionado como el sucesor espiritual de Amuro y Char de la primera serie creada por Yoshiyuki Tomino, la película de Hathaway's Flash promete otra entrada llena de acción de la popular franquicia de trajes móviles.

La Verdad Noticias compartió recientemente que el director de Gundam Seed confirmó una secuela para Gundam Seed Destiny y la película Hathaway's Flash inició con el esperado regreso de la franquicia.

Fecha de estreno Gundam Hathaway's Flash

(Foto: Estudio Sunrise) Gundam Hathaway's Flash llegará en junio

La película Hathaway's Flash comenzará su presentación en cines en Japón el 11 de junio de 2021, parece que los fanáticos de Gundam no tendrán que esperar mucho para ver esta nueva entrada, pero los asistentes al teatro también recibirán una copia física especial de la película.

Dado que el Blu-Ray de la película también se lanzará el mismo día que la película, Flash de Hathaway estará disponible de muchas maneras diferentes en el Este, aunque aún no se ha revelado un lanzamiento en Occidente para la película. Actualmente, la película tendrá competencia con Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time y Kimetsu no Yaiba: Mugen Train.

Actualizaciones para el universo Gundam

El estudio de animación de Sunrise ha estado vinculado durante mucho tiempo a la franquicia Gundam, habiendo creado varias series y películas diferentes en la serie de mechas de larga duración. Habiendo prestado también su talento a personajes como Cowboy Bebop, Inuyasha, Gintama y muchos otros grandes del mundo del anime.

Por las imágenes que se han mostrado en los avances y el material promocional, parece que el estudio está buscando sacarlo del parque una vez más. A lo largo de 2020, Gundam sufrió grandes contratiempos, uno de los más importantes fue el retraso en su participación en los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio y el G-Satellite.

Aunque los planes olímpicos se congelaron junto con el evento en sí, la franquicia pudo ayudar a facilitar la llegada del "Walking Gundam", una estatua que tiene el tamaño real de un traje móvil que puede caminar por sus propios medios. ¿Estás emocionado por la llegada de Gundam Hathaway's Flash?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!