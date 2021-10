Guía completa de anime de otoño de 2021

Cuando finaliza una temporada, inicia uno de los momentos más esperados de los fanáticos: ¡Estrenos de anime que no te puedes perder! Así es, llegó la hora de la temporada de anime de otoño.

La Verdad Noticias te comparte la guía completa de series de anime más esperadas durante otoño de 2021. Tenemos que advertirte que son más de 50 estrenos y muchos de ellos se podrán ver en plataformas de streaming como Crunchyroll, Funimation y Netflix.

86: Eighty-Six

Estudio: A-1 Pictures

Género: Drama, Mecha, Militar

Fecha de estreno: 2 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll

¿De qué se trata en una frase? El anime 86 Eighty Six nos narra que “los nacidos sin cabello plateado viven fuera de los muros de la república y se ven obligados a librar una guerra en secreto”.

180 Byou de Kimi no Mimi o Shiawase ni Dekiru ka?

Estudio: INDIVISION / Ekachi Epilka

Género: Slice of Life

Fecha de estreno: 14 de octubre

Dónde mirar: aún no disponible

¿De qué se trata en una frase? Los personajes de este breve anime crean ASMR. Sí, leíste bien. El anime 180 Byou de Kimi no Mimi o Shiawase ni Dekiru ka? es sobre personajes animados creando videos de “Respuesta Autónoma Sensorial Meridiana”, en pocas palabras es relajación con sonidos.

AMAIM Warrior at the Borderline

AMAIM Warrior at the Borderline (Foto: AMAIM Warrior at the Borderline)

Estudio: Sunrise Beyond

Género: Aventura, Mecha, Ciencia ficción

Fecha de estreno: 6 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? Un niño, sus adorables amigos y un mecha intentan recuperar Japón de los opresores.

BAKI HANMA

Estudio: TMS Entertainment

Género: Acción, Drama

Fecha de estreno: 30 de septiembre

Dónde mirar: Netflix

¿De qué se trata en una frase? El anime BAKI HANMA regresa a Netflix con el brutal luchador finalmente teniendo un enfrentamiento con su padre.

Banished from the Hero’s Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside

Banished from the Heros Party (Foto: Wolfsbane x Studio Flad)

Estudio: Wolfsbane x Studio Flad

Género: Aventura, Ecchi, Fantasía, Romance

Fecha de estreno: 6 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? Después de ser abandonado por sus heroicos amigos, el protagonista de este anime establece su propia farmacia.

Blade Runner: Black Lotus

Blade Runner: Black Lotus (Foto: Sola Digital Arts)

Estudio: Sola Digital Arts

Género: Acción, Drama, Ciencia ficción

Fecha de estreno: finales de 2021

Dónde mirar: Adult Swim, Crunchyroll

¿De qué se trata en una frase? Ambientada entre el Blade Runner original y el Blade Runner 2049, Blade Runner: Black Lotus cuenta la historia de un asesino profesional que ha perdido la memoria.

Blue Period

Estudio: Seven Arcs

Género: Drama, Escuela, Recuentos de la vida

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Dónde mirar: Netflix

¿De qué se trata en una frase? Un estudiante de secundaria aburrido se enamora del arte y encuentra un nuevo propósito en la vida. Blue Period es una de las series de anime que llegan a Netflix en octubre de 2021.

BUILD DIVIDE #000000 CODE BLACK

BUILD DIVIDE #000000 CODE BLACK (Foto: Linden Films)

Estudio: Liden Films (mismo estudio del anime Tokyo Revengers)

Género: Acción, Fantasía, Ciencia ficción, Cartas coleccionables

Fecha de estreno: 9 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll, Funimation

¿De qué se trata en una frase? Los jugadores intentan derrotar al rey de Kioto en el juego de cartas coleccionables Build Divide para que sus deseos se hagan realidad.

Cardfight Vanguard: OverDress Temporada 2

Cardfight Vanguard: OverDress 2 (Foto: Kinema Citrus)

Estudio: Kinema Citrus, Gifuto Animation, Studio Jemi

Género: Batalla de cartas, Fantasía

Fecha de estreno: 4 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll, Funimation, Hidive

¿De qué se trata en una frase? Aquí está la segunda temporada del anime Cardfight Vanguard: OverDress, que sigue las aventuras de los luchadores de cartas que se reúnen por la noche en un parque de diversiones.

Deep Insanity: The Lost Child

Deep Insanity: The Lost Child (Foto: Silver Link)

Estudio: Silver Link.

Género: Acción, Ciencia ficción

Fecha de estreno: 12 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? En este anime, un portal a un mundo subterráneo representa una amenaza para la humanidad.

“Deji” Meets Girl

Estudio: Liden Films

Género: Slice of Life

Fecha de estreno: 1 de octubre

Dónde mirar: aún no disponible

¿De qué se trata en una frase? Un joven de Tokio se hospeda en un hotel propiedad de la familia de una chica de secundaria y las cosas comienzan a ponerse interesantes.

Kimetsu no yaiba: Demon Slayer Temporada 2

Estudio: Ufotable

Género: Acción, Fantasía, Drama, Sobrenatural

Fecha de estreno: 5 de diciembre (arco del Distrito del Entretenimiento)

Dónde mirar: Crunchyroll, Funimation

¿De qué se trata en una frase? El arco del Distrito del Entretenimiento comienza donde lo deja Mugen Train. Para más información, puedes leer nuestro artículo de Demon Slayer temporada 2, nuevo tráiler y todo lo que debes saber.

Digimon Ghost Game

Digimon Ghost Game (Foto: Toei Animation)

Estudio: Toei Animation

Género: Aventura, Sobrenatural

Fecha de estreno: 3 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll

¿De qué se trata en una frase? La última serie es Digimon se encuentra con leyendas urbanas espeluznantes. Ghost Game es uno de los 2 nuevos proyectos de Digimon en 2021.

Everything for Demon King Evelogia

Everything for Demon King Evelogia (Foto: Studio Hokiboshi)

Estudio: Studio Hokiboshi

Género: Comedia, Fantasía

Fecha de estreno: 1 de octubre

Dónde mirar: Aún no disponible

¿De qué se trata en una frase? El anime erótico Everything for Demon King Evelogia nos narra: Después de que matan a un joven, este renace como un personaje secundario en un videojuego, donde se enamora del personaje jefe.

Saihate no Paladin

Estudio: Children's Playground Entertainment

Género: Aventura, Drama, Fantasía, Sobrenatural

Fecha de estreno: 9 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll

¿De qué se trata en una frase? Un niño termina en el mundo de los muertos, donde es criado por un mago, un esqueleto y su momia.

Fena: Pirate Princess

Estudio: Production IG

Género: Aventura, Fantasía, Histórico

Fecha de estreno: 2 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll

¿De qué se trata en una frase? Ambientada en un siglo XVIII alternativo, una joven princesa escapa de sus opresores británicos y se convierte en pirata con una tripulación samurái.

Fitness Boxing

El juego Fitness Boxing de Switch recibirá anime

Estudio: Imagineer, Story Effect

Género: Comedia, Recuentos de la vida

Fecha de estreno: 1 de octubre

Dónde mirar: aún no disponible

¿De qué se trata en una frase? Este anime sigue la vida de las instrucciones del juego Switch Fitness Boxing.

Shika no Mi (The Evolution Fruit)

The Evolution Fruit (Foto: Hotline)

Estudio: Hotline

Género: Aventura, Fantasía

Fecha de estreno: 4 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll

¿De qué se trata en una frase? Un perdedor de la escuela secundaria se convierte en un ganador después de que él y su clase son transportados a un mundo de fantasía.

Ganbare Doukichan

Ganbare Doukichan (Foto: Atelier Pontdarc)

Estudio: Atelier Pontdarc

Género: Recuentos de la vida

Fecha de estreno: 20 de septiembre

Dónde mirar: Crunchyroll

¿De qué se trata en una frase? A las mujeres que trabajan en una oficina parece gustarles el mismo hombre y tratan de llamar su atención.

Battlogue de Gundam Breaker

Battlogue de Gundam Breaker (Foto: Sunrise)

Estudio: Sunrise

Género: Aventura, Mecha, Escuela, Forma corta

Fecha de estreno: 19 de octubre

Dónde mirar: YouTube (idioma japonés)

¿De qué se trata en una frase? Los niños con teléfonos móviles y modelos Gundam controlan grandes mechas en simuladores de batalla.

Irina: The Vampire Cosmonaut

Irina: The Vampire Cosmonaut (Foto: Arvo Animation)

Estudio: Arvo Animation

Género: Drama, Fantasía, Histórico, Ciencia ficción, Sobrenatural

Fecha de estreno: 3 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? Ambientado en un pasado alternativo lleno de fantasía, este anime cuenta la historia de una dama vampiro que se convierte en la primera astronauta del mundo.

Kaginado

Estudio: Liden Films, Kyoto Animation

Género: Comedia, Recuentos de la vida

Fecha de estreno: 12 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll, Funimation, Hidive

¿De qué se trata en una frase? Las versiones Chibi de personajes de Air, Clannad, Kanon y más tienen lindas aventuras juntos. Todas las anteriores son consideradas algunas de las mejores series de anime triste para ver de Kyoto Animation.

Komi Can't Communicate

Estudio: OLM

Género: Comedia, Escuela, Recuentos de la vida

Fecha de estreno: 6 de octubre

Dónde mirar: Netflix

¿De qué se trata en una oración? La belleza de la escuela es tímida y mala para comunicarse con los demás, por lo que un niño de la escuela intenta ayudarla a hacer cien amigos.

Let's Make a Mug Too Temporada 2

Let's Make a Mug Too Temporada 2 (Foto: Nippon Animation)

Estudio: Nippon Animation

Género: Comedia, Recuentos de la vida

Fecha de estreno: 1 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll

¿De qué se trata en una frase? Esas chicas de anime de la prefectura de Gifu que están en la alfarería regresan para hacer más tazas, cuencos, platos y otras cosas.

Lupin III: Parte 6

Estudio: TMS Entertainment

Género: Acción, Aventura, Crimen, Drama

Fecha de estreno: 9 de octubre

Dónde mirar: aún no disponible

¿De qué se trata en una frase? Lupin III: The Third regresa, con el actor de voz de Metal Gear, Akio Otsuka, asumiendo el papel de Daisuke Jigen.

Megaton Musashi

Megaton Musashi (Foto: OLM)

Estudio: OLM

Género: Acción, Mecha, Ciencia ficción

Fecha de estreno: 1 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? Los supervivientes de un ataque alienígena emergen del subsuelo con mechas de batalla gigantes, listos para luchar.

Mieruko Chan

Estudio: Passione

Género: Comedia, Terror, Escuela

Fecha de estreno: 3 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? Una colegiala comienza a ver cosas horribles, pero intenta deshacerse de las horribles visiones y simplemente vivir su vida con normalidad.

Mushoku Tensei Temporada 2

Mushoku Tensei Temporada 2 (Foto:

Estudio: Studio Bind

Género: Aventura, Fantasía

Fecha de estreno: 3 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? Mushoku Tensei temporada 2 continúa la historia sobre un hombre que renació en un mundo de fantasía después de ser atropellado por un automóvil en el real.

Muteking The Dancing Hero

Muteking The Dancing Hero (Foto: Tatsunoko Production)

Estudio: Tatsunoko Production / Tezuka Productions

Género: Comedia, Baile, Fantasía, Música

Fecha de estreno: 2 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? Un joven se muda a San Francisco, donde se convierte en un héroe que baila y patina sobre ruedas.

Alternative Muv Luv

Alternative Muv Luv (Foto: Alternative Muv Luv)

Estudio: Flagship Line / Yumeta Company x Graphinica

Género: Acción, Mecha, Ciencia ficción

Fecha de estreno: 6 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll

¿De qué se trata en una frase? Mecha lucha contra formas de vida alienígenas que buscan erradicar a la humanidad.

My Senpai Is Annoying

My Senpai Is Annoying (Foto: Doga Kobo)

Estudio: Doga Kobo

Género: Comedia, Recuentos de la vida

Fecha de estreno: 9 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? Una oficinista está molesta con su senpai, pero comienza a desarrollar fuertes sentimientos por él.

The Night Beyond The Tricornered Window

The Night Beyond The Tricornered Window (Foto: Zero-G)

Estudio: Zero-G

Género: Boys Love, Drama, Misterio, Sobrenatural

Fecha de estreno: 3 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll

¿De qué se trata en una frase? Un empleado de una librería, que puede ver fantasmas, se une a un exorcista para resolver misterios. En otras noticias, puedes checar nuestra lista de los mejores anime yaoi románticos para ver.

Platinum End

Estudio: Signal-MD

Género: Fantasía, Sobrenatural

Fecha de estreno: 7 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll, Funimation

¿De qué se trata en una frase? La vida de un niño de escuela abandonado y abusado cambia cuando conoce a un ángel de la guarda que le otorga poderes sobrenaturales y la oportunidad de convertirse en un dios. Anime de los creadores de Death Note.

PuraOre! Pride of Orange

PuraOre! Pride of Orange (Foto: C2C)

Estudio: C2C

Género: Escuela, Recuentos de la vida, Deportes

Fecha de estreno: 6 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? Las niñas de la escuela de anime juegan al hockey.

Osama Ranking

Estudio: Wit Studio (mismo estudio del anime Attack on Titan)

Género: Mayoría de edad, Fantasía

Fecha de estreno: 14 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? Las expectativas son bajas para el príncipe cuyo mejor amigo es una sombra que solía pertenecer a un grupo de asesinos.

Isekai Shokudo Temporada 2

Isekai Shokudo Temporada 2 (Foto: Silver Link)

Estudio: Silver Link

Género: Fantasía, Historia, Sobrenatural

Fecha de estreno: 1 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll

¿De qué se trata en una oración? La segunda temporada de un anime sobre un restaurante que recibe visitantes inesperados de varias épocas de la historia y diferentes reinos.

Rumble Garanndoll

Rumble Garanndoll (Foto: Lerche)

Estudio: Lerche

Género: Aventura, Drama, Militar, Ciencia ficción

Fecha de estreno: 11 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? Se abre un mundo paralelo que revela un Japón donde existen el militarismo y los robots.

Sakugan

Sakugan (Foto: Satelight)

Estudio: Satelight

Género: Aventura, Comedia, Mecha, Ciencia ficción

Fecha de estreno: 7 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll

¿De qué se trata en una frase? Una joven y brillante niña y su padre viajan por un mundo subterráneo en busca de su madre.

Selection Project

Selection Project (Foto: Doga Kobo)

Estudio: Doga Kobo

Género: Idols, Música

Fecha de estreno: 1 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? Un estudiante de secundaria decide participar en un concurso de ídolos con la esperanza de convertirse en una estrella.

Shikizakura

Shikizakura (Foto: Sublimation Inc)

Estudio: Sublimation Inc.

Género: Acción, Ciencia ficción, Sobrenatural

Fecha de estreno: 9 de octubre

Dónde mirar: aún no disponible.

¿De qué se trata en una frase? En este anime, un estudiante de secundaria usa un atuendo genial, balancea una katana y lucha contra los demonios.

Showtime! Uta no O-nee-san Datte Shitai

Showtime! Uta no O-nee-san Datte Shitai (Foto: Rabbit Gate)

Estudio: Rabbit Gate

Género: Drama, Ecchi, Romance, Recuentos de la vida

Fecha de estreno: 3 de octubre

Dónde mirar: Aún no disponible

¿De qué se trata en una frase? Un padre soltero conoce a una joven que canta en un programa de televisión para niños y el programa le prohíbe enamorarse.

Takt op.Destiny

Estudio: Mappa x Madhouse

Género: Acción, Drama, Fantasía

Fecha de estreno: 5 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll

¿De qué se trata en una frase? En este anime, un director y chicas de anime luchan contra monstruos con el poder de la música.

Taisho Otome Fairy Tale

Taisho Otome Fairy Tale (Foto: SynergySP)

Estudio: SynergySP

Género: Comedia, Histórico, Romance

Fecha de estreno: 8 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? La vida de un hombre joven y desamparado cambia después de que una niña aparece en su casa, lista para casarse.

Getsuyōbi no Tawawa

Getsuyōbi no Tawawa (Foto: Yokohama Animation Laboratory)

Estudio: Yokohama Animation Laboratory

Género: Comedia, Recuentos de la vida

Fecha de estreno: 21 de septiembre

Dónde mirar: Crunchyroll

¿De qué se trata en una frase? Por casualidad, un hombre de negocios se hace amigo de una colegiala y actúa como su guardaespaldas en el tren.

Tesla Note

Anime de Tesla Note (Foto: Gambit)

Estudio: Gambit

Género: Acción, Drama

Fecha de estreno: 3 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? Dos espías intentan recuperar artefactos de Nikola Tesla antes que otros.

The Vampire Dies in No Time

The Vampire Dies in No Time (Foto: Madhouse)

Estudio: Madhouse

Género: Comedia, Terror, Sobrenatural

Fecha de estreno: 4 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? Los vampiros suelen ser impotentes contra la luz del sol, el ajo y las cruces, pero este anime sigue a un vampiro que se vuelve impotente por mucho más.

Visual Prison

Visual Prison (Foto: A-1 Pictures)

Estudio: A-1 Pictures

Género: Música, Sobrenatural

Fecha de estreno: 8 de octubre

Dónde mirar: Funimation

¿De qué se trata en una frase? Los vampiros fingen ser músicos visual-kei, lo que definitivamente es una buena tapadera para ellos.

The Way of the Househusband

Segunda temporada de The Way of the Househusband (Foto: Netflix)

Estudio: JC Staff

Género: Comedia, Recuentos de la vida

Fecha de estreno: 7 de octubre

Dónde mirar: Netflix

¿De qué se trata en una frase? El anime de comedia sobre un yakuza convertido en amo de casa está de vuelta para otra temporada.

World's End Harem

Anime World's End Harem (Foto: Studio Gokumi x AXsiZ)

Estudio: Studio Gokumi x AXsiZ

Género: Ecchi, Harem, Sci-Fi

Fecha de estreno: 8 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll

¿De qué se trata en una frase? Un joven se despierta en un mundo en el que el 99,9 por ciento de todos los hombres han muerto debido a una enfermedad mortal, y ahora depende de él y de su harén repoblar.

Sekai Saikō no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei Suru

Anime Sekai Saiko no Ansatsusha (Foto: Silver Link x Studio Palette)

Estudio: Silver Link x Studio Palette

Género: Acción, Drama, Fantasía

Fecha de estreno: 6 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll

¿De qué se trata en una frase? Incluso después de reencarnarse como aristócrata, el asesino más grande del mundo sigue siendo excelente para matar gente.

World Trigger Temporada 3

Temporada 3 del anime World Trigger (Foto: Toei Animation)

Estudio: Toei Animation

Género: Aventura, Ciencia ficción

Fecha de estreno: 10 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll

¿De qué se trata en una frase? El popular anime World Trigger regresa para otra temporada.

Hanyo no Yashahime Temporada 2

Hanyo no Yashahime Temporada 2 (Foto: Sunrise)

Estudio: Sunrise

Género: Aventura, Fantasía

Fecha de estreno: 2 de octubre

Dónde mirar: Crunchyroll, Funimation

¿De qué se trata en una frase? La secuela del icónico anime Inuyasha, Yashahime: Princess Half-Demon regresa con nuevos episodios para otra temporada.

Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru

Anime de Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru (Foto: Studio Gokumi)

Estudio: Studio Gokumi

Género: Aventura, Escuela, Recuentos de la vida

Fecha de estreno: 1 de octubre

Dónde mirar: Hidive

¿De qué se trata en una frase? En la tercera temporada de Yuki Yuna Is A Hero, las valientes y heroicas chicas tienen la oportunidad de disfrutar de la vida, al menos por un tiempo. Hasta aquí nuestra guia con estrenos de anime de otoño 2021.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!