Grisaia: Phantom Trigger confirma adaptación de anime

Se ha anunciado un anime televisivo para Grisaia: Phantom Trigger The Animation con Bibury Animation Studios a cargo de la producción de animación. La cuenta oficial de Twitter de Grisaia tuiteó una nueva imagen clave para celebrar la noticia.

Todavía no se sabe si el anime de televisión presentará una nueva historia o volverá a contar los eventos que sucedieron en Phantom Trigger The Animation y su secuela, Grisaia: Phantom Trigger The Animation Stargazer.

En noticias relacionadas, antes informamos que el anime CGI de Ghost in the Shell: SAC_2045 comparte póster y tráiler de su segunda temporada con fecha de estreno en Netflix. A continuación, La Verdad Noticias te revela todo sobre el nuevo anime de Grisaia: Phantom Trigger.

(Foto: Twitter) Serie de anime para Grisaia: Phantom Trigger

Grisaia: Phantom Trigger The Animation es la adaptación al anime de la serie de novelas visuales episódicas del mismo nombre, que a su vez es la secuela de la franquicia principal de Grisaia. Siete volúmenes de los juegos Grisaia Phantom Trigger están actualmente disponibles en Steam.

Se estrenó como una película de anime de 90 minutos el 15 de marzo de 2019. La secuela, Phantom Trigger The Animation Stargazer se estrenó el 27 de noviembre de 2020 y adaptó el tercer volumen del juego.

Tenshou (BLACK ROCK SHOOTER DAWN FALL) dirigió y escribió los guiones de Phantom Trigger The Animation . Akio Watanabe (Higurashi When They Cry — GOU) fue el director de animación en jefe y también se encargó del diseño de personajes.

Al escritor de escenarios Ryuuta Fujisaki (The Fruit of Grisaia) se le atribuye la planificación y el concepto originales del anime. Recordemos que el nuevo Black Rock Shooter Dawn Fall revela su fecha de estreno para abril de 2022.

Según el Twitter oficial de Grisaia, una campaña de Kickstarter organizada por Frontwing para la adaptación al anime Phantom Trigger The Animation finalizó en 2018, superando su objetivo de financiación inicial de 100.000 dólares estadounidenses con 720 patrocinadores en total. También se produjo un doblaje en inglés del anime como uno de los objetivos ambiciosos que se cumplieron.

Kickstarter describe a Grisaia: Phantom Trigger The Animation como: Tras el incidente de Heath Oslo, la existencia de la organización antiterrorista estadounidense-japonesa CIRS se ha convertido en un asunto de conocimiento público. CIRS ha sido reconstruido desde cero, y sus funciones más encubiertas se derivaron a una nueva agencia: SORD (Social Ops, Research & Development)”.

“El objetivo de SORD es capacitar a una nueva generación de agentes para defender al país contra futuras amenazas. Con ese fin, la organización ha establecido una serie de escuelas en todo el país. La Academia Mihama, más o menos abandonada después de su abrupto cierre, ha recibido un nuevo propósito como una de esas 'escuelas de formación especializada'”.

“Esta nueva encarnación de Mihama Academy es el hogar de un grupo diverso de estudiantes, que todos los días trabajan para pulir sus habilidades inusuales, a veces en el trabajo. Mihama ahora confía a las chicas inadaptadas que asisten con armas y munición real”. Puedes ver las películas de Grisaia: Phantom Trigger The Animation en AnimeFLV.

