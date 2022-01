Granola de de Dragon Ball Super tiene los poderes de dos héroes de DC Comics

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers incluidos en el Capítulo 79 del manga Dragon Ball Super. Los héroes en el centro de DBS no son muy diferentes de los superhéroes más tradicionales que uno vería en una publicación de DC Comics.

La idea puede parecer absurda para aquellos que prefieren doblar a los personajes principales de Dragon Ball como Z-Fighters en lugar de superhéroes, pero personajes como Goku y Vegeta se reservan el derecho de ser llamados superhéroes en la misma línea que Superman y Batman.

No son los únicos, ya que un héroe en particular no parecería fuera de lugar en una alineación de la Liga de la Justicia ahora, gracias a los eventos que conducen al Dragon Ball Super Manga Capítulo 79.

¿Qué pasó en Dragon Ball Super Capítulo 79?

Foto: Shueisha / Manga Dragon Ball Super

Dirigiéndose al Capítulo 79 de DBS de Akira Toriyama y Toyotaro, Granola es retratado como el villano de facto de la saga en su búsqueda de venganza contra Freezer y luego la carrera de Saiyan por invadir su planeta natal hace años.

Junto con los Heeters, Granola invoca al eterno dragón Toronbo para que le conceda su último deseo: convertirse en el luchador más fuerte del universo. Sin embargo, las cosas cambian cuando Granola se da cuenta de que fue un Saiyajin llamado Bardock, el padre de Goku, quien lo perdonó y le salvó la vida en ese momento.

En cambio, son los Heeters, quienes son los verdaderos villanos de la historia, poniendo a Granola en conflicto directo con Gas para el Capítulo 79. Aunque Toronbo solo podía hacerlo tan fuerte como su potencial lo permitiera a costa de literalmente quitarle años de vida, el deseo funciona.

Además de ganar un montón de nueva fuerza, el héroe más nuevo de DBS también adquiere una gran cantidad de nuevas habilidades, muchas de las cuales se muestran por completo durante su pelea con Gas en el Capítulo 79.

Teniendo en cuenta estas nuevas habilidades y lo que los lectores ya saben sobre Granola, se puede inferir que es una combinación de Green Lantern y Booster Gold de DC Comics. Puedes leer el manga Dragon Ball Super de Akira Toriyama y Toyotaro en MANGA Plus.

Similitudes de Granola con héroes de DC Comics

En el caso de Green Lantern Corps, tanto Granola como incluso su oponente Gas muestran la capacidad de fabricar objetos y armas con energía pura. Mientras que los miembros del Cuerpo como Hal Jordan y John Stewart reciben su energía de sus anillos de poder, Granola y Gas obtienen su energía del planeta en el que se encuentran.

Gas usa sus poderes para emanar dagas, bastones e incluso una bola de demolición de sus palmas, mientras que se ha visto a Granolah usando energía para crear pilares en llamas. Por esta razón, Gas de Dragon Ball Super no sería el mejor ninja en Naruto.

Mientras tanto, cualquier comparación con Booster Gold tiene menos que ver con el propio Granola y más con la relación que comparte con Oatmeel, un asistente en su ocular que es comparable a Skeets de Booster Golds.

Si bien todavía hay mucho misterio en torno a lo que es exactamente Oatmeel y lo que no es, Skeets es un pequeño droide de inteligencia artificial del siglo 25 que cumple una doble función como compañero de Booster Gold.

Lo que tanto Oatmeel como Skeets tienen en común es que ambos son IA atrevidas que desempeñan un papel en el suministro de apoyo e información al héroe principal que ni Booster ni Granola tendrían de otra manera.

Por supuesto, no esperes que Granola dé el salto de Dragon Ball Super a DC Comics en el corto plazo, pero el hecho de que Granola sea un superhéroe no es tanto un pensamiento injustificado como un hecho en este momento.

