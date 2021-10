Gracias a Demon Slayer se prometen mejores salarios en la industria del anime

La popularidad de Demon Slayer se ha disparado en los últimos años, con la franquicia Shonen creando el largometraje más rentable en el mundo del anime hasta la fecha con Mugen Train, y parece que la historia de Tanjiro Kamado ha resonado con el próximo Primer Ministro de Japón, Fumio Kishida.

Además de compartir su amor por la franquicia de anime, Kishida también ha prometido hacer cambios en la industria del anime y el manga, confirmando que buscará aumentar los salarios de los artistas y otros creadores que trabajan en la industria.

Fumio Kishida ganó recientemente las elecciones presidenciales del PLD en Japón, lo que lo convirtió en el centésimo primer ministro del país y aprovechó la oportunidad para compartir su amor por el anime shonen Kimetsu no Yaiba; ahora disponible en Crunchyroll.

Fumio Kishida habla del anime Demon Slayer

Foto: Ufotable / Kimetsu no Yaiba "Akaza"

Kishida afirmó que su personaje favorito de la serie Kimetsu no Yaiba no es otro más que Akaza, uno de los demonios de alto rango que debutó en el anime durante el arco del Tren de Mugen: "No he visto televisión, pero he leído todos los volúmenes de Demon Slayer: Kimentsu No Yaiba. Mi personaje favorito es Akaza".

Además de esta declaración de su admiración por la obra maestra de Koyoharu Gotouge, Kishida prometió trabajar para "aumentar los ingresos de las personas involucradas en la industria japonesa del 'poder blando' como el manga, el anime y las películas".

El anime y el manga han sido durante mucho tiempo parte de la cultura japonesa, con numerosas historias que se publican sobre salarios bajos para algunos de sus mayores creadores y animadores en todos los ámbitos.

Por lo tanto, esta proclamación de Kishida sin duda ganará mucha atención por parte de ambos trabajadores del anime y aficionados por igual. La Verdad Noticias te recuerda que el consumo global de anime casi se ha duplicado desde 2017 y esto se ve reflejado en los estrenos de cada temporada (primavera, verano, otoño e invierno).

Kimetsu no Yaiba promete tener un gran 2021

Demon Slayer está programado para regresar con más anime en 2021, no solo con el lanzamiento anterior de su primera película en los cines fuera de Japón, sino que este otoño verá el regreso de la serie a la televisión con su segunda temporada.

Al traducir los eventos de la película Mugen Train a la televisión a lo largo de octubre y noviembre, la serie también se sumergirá en el nuevo arco de la historia del arco del Distrito del Entretenimiento que ve a Tanjiro y sus amigos luchando contra nuevas amenazas mientras intentan manejar las consecuencias del arco Mugen Train.

¿Qué piensas del amor del próximo Primer Ministro de Japón por Kimetsu no Yaiba? La película de Demon Slayer bate importante récord en televisión y pronto sería la motivación para mejores salarios en la industria del anime.

