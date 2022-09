Gotoubun no Hanayome the Movie podría llegar al streaming en diciembre

El portal Kudasai informó que la versión Blu-ray/DVD de Gotoubun no Hanayome the Movie se lanzará el 21 de diciembre en Japón. De igual forma, se espera que la película llegue a plataformas de streaming como Crunchyroll en el futuro.

Lo anterior fue confirmado por el sitio oficial de la franquicia Go Toubun no Hanayome (The Quintessential Quintuplets) basada en el manga de Negi Haruba. Los fanáticos esperan que la película llegue a sitios de streaming oficiales o no oficiales en todo el mundo.

La Verdad Noticias te recuerda que la película de Las Quintillizas se estrenó en 91 salas de cine el 29 de julio en Japón. Ahora solo queda esperar un anuncio oficial de Crunchyroll, la plataforma global de anime que transmite las dos temporadas de The Quintessential Quintuplets en Occidente (incluyendo Latinoamérica).

Equipo detrás de Gotoubun no Hanayome

Kaori Fujita (Endro~!, Miira no Kaikata, Yuyushiki) se encargó de la dirección de la segunda temporada en los estudios Bibury Animation Studios, sustituyendo a Satoshi Kuwabara y a los estudios Tezuka Productions.

Keiichirou Ouchi (Adachi to Shimamura, Kanojo mo Kanojo, Machikado Mazoku) se encargó de la escritura y supervisión de los guiones. Mientras que Masato Katsumata (Azur Lane, Fate/stay night Movie: Heaven’s Feel – I. Presage Flower) se encargó del diseño de personajes y de la dirección de animación.

Te puede interesar: Las chicas de Gotoubun no Hanayome enamoran con publicidad para Pizza Hut

Sinopsis de The Quintessential Quintuplets

Visual de Go Toubun no Hanayome

“Fuutarou Uesugi es un estudiante de segundo año de preparatoria/instituto cuya familia siempre ha sido muy pobre. Un día recibe una suculenta oferta de trabajo como tutor a medio tiempo... ¡pero sus estudiantes resultan ser unas chicas de su propia clase! Para complicar más las cosas, son quintillizas…”

“Las cinco hermanas son todas muy atractivas, pero no es lo único que tienen en común: todas odian estudiar y sus calificaciones siempre están al límite de la catástrofe. Tendrá que conseguir que las cinco estudien, pero primero tendrá que estudiar él cómo ganarse su confianza”.

Finalmente, te recordamos que el creador Negi Haruba publicó el comic japonés The Quintessential Quintuplets en la revista Weekly Shonen Magazine de la editorial Kodansha entre agosto de 2017 y febrero de 2020. La serie tiene un total de 14 volúmenes recopilatorios.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram