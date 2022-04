Gotoubun no Hanayome anuncia estrenar un nuevo capítulo en mayo

Los cinéfilos que vean la próxima película Eiga Gotoubun no Hanayome (The Quintessential Quintuplets) en Japón recibirán un folleto del "Volumen 14.5" como regalo especial.

El folleto de 24 páginas incluirá material de diseño de personajes de la película, así como un capítulo de manga posterior a la historia del mangaka Negi Haruba de The Quintessential Quintuplets.

El capítulo de la historia posterior de la película de Gotoubun no Hanayome está numerado como Capítulo 122+1 y se titula "Itsutsugo-chan wa Himitsu wo Gotoubun Dekinai". Además del folleto de existencias limitadas, estará disponible a través del volumen 25 de la revista Weekly Shonen que se lanzará el 18 de mayo de 2022.

También se anunció que habrá un evento en el escenario conmemorativo de la película. Se llevará a cabo en Shinjuku Wald 9 el 22 de mayo. La Verdad Noticias te recuerda que la información fue confirmada por el sitio web oficial del anime.

¿Cuándo sale la película de Gotoubun no Hanayome?

Gotoubun no Hanayome anuncia el Capítulo 122 + 1

La película de The Quintessential Quintuplets se estrenará en Japón el 20 de mayo de 2022. Girará en torno a Uesugi y el festival escolar de las quintillizas.

El manga Quintessential Quintuplets comenzó en 2017 y finalizó en 2020 con 14 volúmenes tankoubon. Crunchyroll transmitió la serie de anime y lo describe como:

“Uesugi Fuutarou, un estudiante de segundo año de secundaria de una familia pobre, recibe una oferta muy atractiva para trabajar a tiempo parcial como tutor... ¡pero sus estudiantes resultan ser chicas de su propia clase!”

“Además, son quintillizas... y las cinco son hermosas, ¡pero resulta que son estudiantes problemáticos que tienen calificaciones al límite y odian estudiar! ¡¿Parece que su primera tarea será ganarse la confianza de todas las hermanas?!”

“¡Cada día es una fiesta salvaje en esta comedia romántica centrada en las quintillizas hermanas de la familia Nakano!”

El personal principal de la película incluye a Masato Jinbo (Restaurant to Another World 2) como director, Keiichirou Oochi (compositor de la serie The Quintessential Quintuplets 2) como guionista y Masato Katsumata (The Quintessential Quintuplets 2) como diseñador de personajes.

Además de Oochi y Katsumata, el resto del personal de The Quintessential Quintuplets 2 incluye a Akihito Ougiyama como director de arte, Aiko Matsuyama como diseñadora de color, Daisuke Chiba como director de fotografía. Hanae Nakamura y Miki Sakurai como compositores musicales. Bibury Animation Studios es la productora de animación.

Mientras tanto, el elenco incluye a Yoshitsugu Matsuoka como Uesugi Futaro, Kana Hanazawa como Ichika Nakano, Ayana Taketatsu como Nino Nakano, Miku Itou como Miku Nakano, Ayane Sakura como Yotsuba Nakano e Inori Minase como Itsuki Nakano.

La primera temporada de The Quintessential Quintuplets se emitió en 2019 con Satoshi Kuwabara como director y Tezuka Productions como productora de animación. La segunda temporada se emitió en 2021 con Kaori como directora y productora de Bibury Animation Studios.

El manga fue serializado en Weekly Shonen Magazine y publicado bajo el sello Kodansha Comics. Aparte del anime, ha inspirado un juego de rompecabezas y dos novelas visuales, incluida la próxima Eiga Gotoubun no Hanayome ~Kimi to Sugoshita Itsutsu no Omoide~ (The Quintessential Quintuplets the Movie ~5 Memories of My Time With You~).

