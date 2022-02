Gotoubun no Hanayome: Seiyuu de Miku Nakano da positivo por COVID-19

Go Toubun no Hanayome: Seiyuu de Miku Nakano da positivo por COVID-19

Miku Itou, famosa actriz de voz (seiyuu) que interpreta el personaje de Miku Nakano en el anime Gotoubun no Hanayome, dio positivo por COVID-19. La actualización se reveló desde un comunicado de prensa compartido por la agencia Style Cube.

La actriz que también es conocida por ser la voz de Kokkoro en Princess Connect! Re:Dive, estaría en recuperación, según informó el portal Kudasai. Además, antes se dio a conocer que Hironobu Kageyama, cantante de Dragon Ball Z ha dado positivo por COVID-19.

¿Cómo está la salud de Miku Itou?

Foto: Miku Itou en Twitter @InfoItomiku

El comunicado publicado por el sitio oficial de Style Cube decía: “Nos gustaría informarles de que se ha confirmado que Miku Itou, una miembro de nuestro equipo, está infectada con COVID-19. El 31 de enero, debido a los síntomas febriles, el paciente se sometió a una prueba de PCR en una institución médica, que resultó positiva”.

“Actualmente se está recuperando en casa según las indicaciones de su médico. El paciente será tratado según las instrucciones de las autoridades sanitarias y los especialistas. Nos gustaría expresar nuestras más sinceras disculpas a nuestros fanáticos y a todos los que se han visto afectados por esta tragedia”. El comunicado continúa:

“Seguiremos haciendo todo lo posible para prevenir la propagación y el contagio del COVID-19 bajo la dirección de las autoridades de salud pública y otros organismos gubernamentales, así como de los expertos médicos, con la máxima prioridad en garantizar la seguridad de nuestros talentos, socios comerciales, personal y aficionados”.

Miku Itou también da voz a Kokoro Tsurumaki en BanG Dream!, Hougetsu Shimamura en Adachi to Shimamura, Maple en Nekopara, Nanako Usami en Futsuu no Joshikousei ga Locodol Yattemita, Lumachina Weselia en Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu, Narumi Inoue en Re-Kan!, entre otros.

¿Dónde puedo ver Gotoubun no Hanayome?

Puedes ver la serie Gotoubun no Hanayome (The Quintessential Quintuplets) desde Crunchyroll, una plataforma de streaming especializada en anime. Finalmente, recordamos que el anime estrenará una nueva película durante el verano de 2022.

