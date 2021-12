Golden-Kamuy anuncia la temporada 4 con un primer póster y tráiler

Golden Kamuy ha anunciado que la temporada 4 del anime ya está en proceso con su primer póster y promoción para la nueva temporada. La tercera temporada de la serie de anime favorita de los fanáticos completó sus episodios finales el año pasado, pero no hubo actualizaciones sobre si la serie continuaría o no con una nueva temporada.

Por lo tanto, los fanáticos se sorprendieron cuando el anime anunció que una temporada 4 del anime está en proceso, pero será con un ligero giro de lo que los fanáticos habían visto en las tres temporadas anteriores.

La cuenta oficial de Twitter de la serie ha confirmado oficialmente que el programa regresará para una cuarta temporada. Sin embargo, habrá un giro en este regreso, ya que también se anunció que será recogido por un nuevo estudio.

¿Cuándo sale la temporada 4 de Golden Kamuy?

La temporada 4 aún no tiene fecha de lanzamiento, pero se predice que será a finales de 2022. Sin embargo, en lugar de ser producido por Geno Studio como las tres temporadas anteriores, la temporada 4 será asumida por Brain's Base (To Your Eternity, In / Spectre).

Con un nuevo estudio viene un nuevo personal y el anuncio inicial confirmó las primeras adiciones del regreso de Noboru Takagi supervisando los guiones, pero el nuevo director Shizutaka Sugahara asumirá las funciones y Takumi Yamakawa se encargará de los nuevos diseños de personajes.

El elenco potencial que regresa o las nuevas incorporaciones aún no se han revelado al momento de escribir este artículo, ni se ha establecido una fecha de lanzamiento o una ventana para la nueva temporada. En otras noticias, puedes leer Akebi-chan no Sailor-fuku confirma estrenar su anime en 2022.

¿Dónde ver el anime Golden-Kamuy?

Imagen promocional de la temporada 4 en Twitter

Si querías ponerte al día con el anime a tiempo para la cuarta temporada, ahora puedes encontrar la transmisión de la serie Golden Kamuy con Crunchyroll y Funimation. Ambos sitios de streaming describen la tercera temporada como tal:

"Separada de Sugimoto, Asirpa ahora viaja hacia la frontera rusa, enfocada en descubrir más sobre la participación de ella y su padre en los tatuajes codificados. ¡Pero Sugimoto está decidido a encontrar y proteger a Asirpa!”

“Descubrirá nuevas personas, nuevas culturas ricas en historia y un terreno implacable. ¿Sugimoto y Asirpa sobrevivirán a sus viajes y se reunirán?" Por otra parte, en La Verdad Noticias antes informamos que Golden Kamuy revela la lista de episodios de la temporada 3.

