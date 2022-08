Goblin Slayer recibe una sensual figura de la “Doncella de la Espada”

AmiAmi es una distribuidora japonesa que recientemente anunció el lanzamiento de su figura a escala 1/7 del personaje femenino Doncella de la Espada (Tsurugi no Otome). Ella es una chica de anime que pertenece a la popular serie japonesa Goblin Slayer y aquí La Verdad Noticias te comparte las fotografías.

La información de la nueva figura inspirada en la Doncella de la Espada, fue publicada por Kudasai. También se dio a conocer que el coleccionable llegará en agosto de 2023 en Japón. AmiAmi describió al personaje como tal:

Figura de la Doncella de la Espada

Foto: AmiAmi "Doncella de la Espada"

Imagen: AmiAmi "Goblin Slayer - Tsurugi no Otome"

“Tsurugi no Otome es una antigua aventurera con rango de oro que en la actualidad ejerce de Arzobispo del Dios Supremo en el Templo de la Ley. Es una mujer extremadamente bella que suele llevar los ojos tapados con una venda”.

La describió continúa: “Su cuerpo está cubierto de varias cicatrices débiles que se han curado en su mayoría. Sus ojos, que mantiene detrás de una venda, no tanto. Tsurugi no Otome es una persona tranquila y serena que no suele enfadarse con los demás”.

Por si te preguntabas las características de la figura, se sabe que la altura es aproximadamente de 230 mm y costará alrededor de 24 mil 200 yenes ($175 dólares estadounidenses). Esta figura a escala de Tsurugi no Otome ya se encuentra disponible para reservaciones en el sitio oficial del distribuidor AmiAmi.

¿Qué tipo de anime es Goblin Slayer?

Es un anime de los géneros fantasía oscura y horror, según información del portal Sensacine. La plataforma Crunchyroll transmitió el anime en japonés con subtítulos en español latino y con doblaje en inglés. Describen la serie como tal:

“Una joven sacerdotisa ha formado su primer grupo de aventureros, pero no tardan mucho en verse en serios problemas”.

“Por suerte, quien aparece en su rescate es el Asesino de Goblins, un hombre que ha dedicado su vida a exterminar a todo goblin viviente por los medios que fueran necesarios. Cuando comienzan a circular rumores sobre sus hazañas, no hay forma de saber quién será el próximo en aparecer”. Finalmente, se espera que una temporada 2 de Goblin Slayer se anuncie en el futuro.

