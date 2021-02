Gintama: ¡Después de 17 años, al fin sabemos la edad de Gintoki Sakata!

Es bastante común que los fanáticos del anime sepan las edades de los personajes. Pero durante años, la edad de Gintama no se ha revelado. Eso es, hasta ahora. Ya que una reciente entrevista dio a conocer este divertido misterio.

¿Cuál es la edad de Gintama?

Durante un especial reciente de YouTube para la película de anime Gintama The Final, se preguntó cuántos años tenía Gintoki Sakata. (¡Incluso el personal dijo que no lo sabía!) Sin embargo, Kohei Onishi, el editor original del manga, reveló que el personaje tiene entre 27 y 29 años durante los eventos de The Final.

Pero, ¿por qué no se reveló la edad del personaje? El editor original de Gintama, Kohei Onishi, recordó que la edad de un personaje generalmente se revela al comienzo del manga. Pero después de escuchar que el personaje tenía 27 años, le dijo al creador Hideaki Sorachi que sería mejor no revelar la edad durante esas primeras entregas. Y así, nunca lo hizo.

Dado que Gintama se publicó en Weekly Shonen Jump y sus lectores son más jóvenes, se pensó que algunos encontrarían desagradable la edad de Gintama justo cuando el manga intentaba ganarse a los fanáticos. Entonces, Sorachi nunca lo mencionó hasta ahora.

Tener 27 años en la vida real puede ser muy joven, pero en el mundo del anime y manga sencillamente ya es “demasiado viejo” según los editores. Recordemos que otros títulos shonen como Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia, Naruto y One Piece, tienen a protagonistas jóvenes (menores de 20 años de edad).

Sin embargo, en La Verdad Noticias no podemos negar que el éxito de Gintama es especialmente popular en estos días. Tal vez se deba a su última película, pero simplemente es un título lleno de humor, referencias a otras series japonesas y mucha diversión que te hará aliviar el estrés de la vida diaria.

