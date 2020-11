Ghost in the Shell: la Mayor regresa en una figura basada en el anime de Netflix

Max Factory presents figma Motoko Kusanagi: SAC_2045 ver. from the Netflix original anime series "Ghost in the Shell: SAC_2045"! Ghost in the Shell fans, be sure to preorder her for your collection!



Preorder: https://t.co/OULp3N3Rwm#ghostintheshell #gits #figma #maxfactory pic.twitter.com/PXgA60kiUg