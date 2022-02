Ghost in the Shell: SAC_2045 comparte póster y tráiler de su temporada 2

Netflix ha lanzado un tráiler y una imagen visual de Ghost in the Shell: SAC_2045 Temporada 2. La continuación de la serie de anime CG 2020 se estrenará en mayo de 2022.

El avance compartido en el YouTube oficial de Netflix Asia, ofreció una vista previa de varios momentos de acción y también reveló que Purin Esaki, quien fue presentado en la primera temporada, puede ser un posthumano. Purin aparece junto a la protagonista Motoko Kusanagi en la imagen promocional.

Póster de Ghost in the Shell: SAC_2045 Temporada 2

La Verdad Noticias te recuerda que Ghost in the Shell: SAC_2045 es una continuación de la serie Ghost in the Shell: Standalone Complex, que originalmente terminó en 2006 con la película Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – Solid State Society.

Netflix describe la premisa como: “En 2045, el mundo ha sido arrojado a un estado de "guerra sostenible" sistemática, pero la amenaza de extinción humana a manos de la IA aún no ha penetrado en la conciencia pública”.

“Antiguos miembros de la Sección 9 de Seguridad Pública, incluido el comandante cyborg de cuerpo completo Motoko Kusanagi, trabajan como mercenarios contratados cuando comienzan a surgir seres misteriosos conocidos como ‘posthumanos’”.

“Las superpotencias del mundo están tratando de enfrentarse a la amenaza, por lo que la Sección 9 se reorganiza”. Ghost In The Shell SAC 2045 confirma su temporada 2 al poco tiempo de finalizar su primera temporada.

Ghost in the Shell: SAC_2045 Season 2 teaser has arrived! pic.twitter.com/DKdBgQi1P0 — Netflix Anime (@NetflixAnime) February 24, 2022

Al igual que la temporada 1, el personal incluye a Kenji Kamiyama y Shinji Aramaki como directores, Ilya Kuvshinov como diseñador de personajes y Nobuko Toda y Kazuma Jinnouchi como compositores musicales.

Production IG y SOLA DIGITAL ARTS están produciendo el anime, mientras que Millennium Parade está interpretando el tema principal. ¿Qué piensas de más anime CG? ¿Prefieres la animación 2D tradicional?

Ghost in the Shell comenzó como un manga de Masamune Shirow en 1989. El manga ha inspirado varias series de televisión de anime, OVA y películas con diferentes continuidades antes de Ghost in the Shell: SAC 2045. También ha habido novelas, videojuegos y una adaptación de Hollywood de acción real.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!