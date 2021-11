Ghost In The Shell SAC 2045 confirma su temporada 2 de anime con Netflix

Ghost in the Shell es a menudo considerada como una de las mayores franquicias de anime en el mundo. Después de todo, la película cyberpunk lanzada en 1995 marcó un gran paso adelante para el anime en occidente.

Con la serie continuando en forma de serie de televisión, Netflix ha confirmado una segunda temporada para el anime CGI titulado Ghost In The Shell SAC 2045. La Verdad Noticias te comparte más información a continuación.

Ghost In The Shell SAC 2045 temporada 2

(Foto: Netflix Anime Japan) Ghost In The Shell: SAC 2045

La temporada 2 de Ghost In The Shell: Stand Alone Complex 2045, regresará a Motoko Kusanagi en algún momento del próximo año 2022. La primera temporada se estrenó en 2020, dándonos una nueva versión del mundo de Ghost In The Shell.

Antes de esta nueva iteración, el Stand Alone Complex debutó por primera vez con cincuenta y dos episodios en 2002 por el mismo estudio responsable de 2045 en Production IG.

Aunque la animación utilizada para esta nueva serie fue controvertida entre muchos fanáticos, algunos espectadores recurrieron a las redes sociales para manifestar su disgusto con el programa.

Sin embargo, todavía hay muchos fanáticos de Kusanagi que están cruzando los dedos para que Production IG pueda convertir el anime nuevamente en un éxito que experimentó en sus primeros días.

La cuenta oficial de Netflix Japan Anime compartió el importante anuncio de que Ghost In The Shell: SAC_2045 recibirá una segunda temporada de su serie de televisión, junto con un nuevo póster que muestra a los personajes que regresan en el mundo del anime que se ha vuelto legendario dentro del medio desde su primera película debutó.

¿Qué es Ghost In The Shell: SAC_2045?

Si no has tenido la oportunidad de atravesar Ghost In The Shell: SAC_2045, Netflix ofreció la descripción oficial de la última versión de Mokoto Kusanagi: "Después de una crisis financiera global, el mundo se ve envuelto en una 'guerra sostenible' impulsada por la inteligencia artificial. Depende de la Sección 9 contrarrestar las nuevas formas de amenazas cibernéticas".

Netflix ha hecho todo lo posible cuando se trata de exclusivas de anime originales, agregando títulos como Beastars, Baki Hanma y JoJo's Bizarre Adventure a su lista. ¿Estás emocionado por la segunda temporada de Ghost In The Shell SAC 2045? Mientras esperas, puedes ver nuestra guía completa de anime de otoño de 2021.

