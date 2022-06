Garden of Remembrance es el nuevo anime de Science SARU y Naoko Yamada

La directora Naoko Yamada (Liz and the Blue Bird, A Silent Voice, K-On!) está trabajando en un nuevo anime original llamado Garden of Remembrance, que presenta diseños de personajes originales del mangaka Etsuko Mizusawa (Moshimoshi, Terumi desu; Hana no Zubora Meshi) y producción de animación de Science Saru.

Garden of Remembrance, que todavía está en producción, se reveló en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy de este año. Se ha lanzado una imagen visual que muestra una mano trabajando en una pintura de tres flores.

Además, según informó el portal Comic Natalie, se confirmó que el nuevo proyecto de anime programó su estreno para 2023. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles de Garden of Remembrance y curiosidades que debes saber de la famosa directora.

Primer visual del anime Garden of Remembrance

Garden of Remembrance es el segundo trabajo de Yamada con Science Saru después de la serie de 2021 The Heike Story. Según lo informado por Comic Natalie, Yamada dijo que el productor Eunyoung Choi se le acercó para crear un cortometraje con música en el centro.

Para la creación del concepto, los dos contribuyeron con palabras clave que luego se usaron para crear un poema. Yamada produjo la película y Lovely Summer-chan compuso la música a partir de ese poema. En el anuncio, Yamada describió a Lovely Summer-chan como una “chica invencible”.

Yamada también señaló que pidió los diseños de los personajes a Mizusawa, y describió a los personajes como “que se sienten como chicas reales y vivas… casi tan reales que sientes que puedes oler las babas de sus siestas y hundirte en su ternura”. Yamada pidió a Mizusawa que dibujara los personajes de forma “regordeta”.

